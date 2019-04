Bureau à distance sous Windows 10 : comment l'activer et l'utiliser ?

Windows 10 intègre un service de partage d'accès à la machine. Vous pouvez ainsi vous y connecter depuis un autre appareil de votre réseau, fixe ou mobile, de manière assez simple.

On utilise le plus souvent un PC localement, avec un accès direct à ses écran, clavier et souris. Mais il est parfois nécessaire de le faire à distance. Un usage courant dans le domaine des serveurs via des outils comme SSH. Ce besoin peut aussi s'exprimer dans un cadre bureautique, avec l'accès à l'interface graphique du système.

On pense à la possibilité de se faire dépanner par un tiers, ou plus simplement d'accéder à une machine située dans une autre pièce, restée au bureau ou à la maison pendant un déplacement, etc.

Sous Windows, de nombreux outils permettent de partager votre écran et le contrôle d'un ordinateur. Les multiples dérivés de VNC (RealVNC, TigerVNC, TightVNC, UltraVNC) viennent rapidement à l'esprit, mais aussi des applications telles qu'AnyDesk, Chrome Remote Desktop, Guacamole, LogMeIn Pro, NoMachine ou encore TeamViewer.

Ces produits reposent sur une architecture client/serveur à installer sur chaque machine, dont le modèle économique mise le plus souvent sur la gratuité totale ou partielle pour les particuliers. Mais on a parfois besoin d'une solution simple et rapide à mettre en place, la fonctionnalité Bureau à distance intégrée à Windows 10 peut alors se révéler utile.

Un clic suffit