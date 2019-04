Bandes-annonces : Tanguy le retour, Simetierre, The Dead Don't Die, Joker, Achoura...

Cette semaine, les parents pourront se détendre devant Tanguy, le retour pendant que les adolescents se feront peur devant Simetierre. Du côté des bandes-annonces, Joaquin Phoenix nous montre son plus beau sourire dans Joker, tandis que Bill Murray reprend du service dans The Dead Don't Die aux côtés d'Iggy Pop.

Tanguy et Simetierre reviennent sur grand écran

« Il » est de retour chez ses parents : Tanguy, le retour se déroule 16 ans après le premier opus. Le célèbre enfant, « qui a maintenant 44 ans, revient chez ses parents avec sa fille Zhu sous le bras car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés de voir leur "tout-petit" dans cet état, Paul et Édith font tout pour lui redonner goût à la vie, sans réaliser que ce faisant, ils tressent la corde pour se pendre. Car Tanguy recommence à se sentir bien chez ses parents ».

Si vous préférez les frissons de l'horreur à une comédie, une nouvelle adaptation de Stepen King est à l'affiche : Simetierre. L'histoire est déjà connue, mais en voici au cas où le résumé : « Le docteur Louis Creed, sa femme Rachel et leurs deux jeunes enfants quittent Boston pour s'installer dans une région rurale du Maine. Près de sa maison, le docteur découvre un mystérieux cimetière caché au fond des bois. Peu après, une tragédie s’abat sur lui. Creed sollicite alors l'aide d'un étrange voisin, Jud Crandall. Sans le savoir, il vient de déclencher une série d’événements tragiques qui vont donner naissance à de redoutables forces maléfiques ». Sachez qu'il y a parfois pire que la mort, prévient la bande-annonce. Le film est interdit aux moins de 12 ans.

Alex is the new Arthur, Blanche comme Neige et un corgi royal

Continuons avec les aventures bien moins tragiques d'un autre enfant dans Alex, le destin d'un roi : « Alex, un écolier ordinaire de 12 ans dont la vie va être bouleversée par la découverte de l’épée mythique Excalibur. Il doit à présent former une équipe de chevaliers composée de ses amis, de ses ennemis et du légendaire Merlin l’Enchanteur, afin de contrer la maléfique Morgane ».

Signalons également Blanche Comme Neige d'Anne Fontaine avec Lou de Laâge, Isabelle Huppert, Charles Berling, Damien Bonnard, Jonathan Cohen et Benoît Poelvoorde : « Claire, jeune femme d’une grande beauté, suscite l’irrépressible jalousie de sa belle-mère Maud, qui va jusqu’à préméditer son meurtre. Sauvée in extremis par un homme mystérieux qui la recueille dans sa ferme, Claire décide de rester dans ce village et va éveiller l’émoi de ses habitants ». Un conte de fées des temps modernes.

Pour toute la famille, Royal Corgi est également à l'affiche. Dans ce dessin animé, le chien préféré de Sa Majesté se retrouve enfermé dans un chenil, mais il va tenter de retourner auprès de sa maitresse.

Terminons avec un thriller tiré d'une histoire vraie : Le vent de la liberté. L'action se déroule en 1979 : « en pleine guerre froide, deux familles ordinaires d’Allemagne de l’Est rêvent de passer à l’Ouest. Leur plan : construire une montgolfière et survoler la frontière ».

Du Joker aux Avengers, tout le monde perd le sourire

Alors qu'Avengers: Endgame sortira dans deux semaines au cinéma, Marvel continue de distiller vidéos dévoilant des morceaux d'intrigue. Dans cet extrait nous retrouvons Black Widow, Thor, Captain America, Bruce Baner et Captain Marvel en train de préparer la contre-attaque.

Passons d'un univers de superhéros à un autre avec Joker de Todd Phillips (trilogie Very Bad Trip). Warner Bros explique que ce film se concentre sur l’histoire de l’ennemi juré de Batman avec « un récit original et indépendant, inédit sur grand écran ». On y suit la transformation du jeune Arthur Fleck, incarné par Joaquin Phoenix, alors qu'il devient doucement le Joker.

Dans cette bande-annonce, Arthur Fleck tente de redonner le sourire aux gens, y compris à un jeune enfant que l'on devine être Bruce Wayne et qui deviendra donc Batman par la suite. Une chose est sûre : l'acteur est pour le moment bien plus convainquant que Jared Leto qui incarnait le Joker dans Suicide Squad. Zazie Beetz, Robert De Niro et Frances Conroy sont également au casting.

Deux films d'horreur : Annabelle et Achoura

Le studio présente aussi Annabelle 3. Cette fois-ci, la poupée appelle du renfort à la rescousse : « résolus à empêcher Annabelle de causer davantage de dégâts, les démonologues Ed et Lorraine Warren rangent la poupée possédée dans la pièce verrouillée de leur maison réservée aux artefacts, la plaçant ainsi « en sécurité » derrière un verre sacré qui a reçu la sainte bénédiction d’un prêtre. Mais une nuit d’horreurs se profile alors qu’Annabelle réveille les esprits maléfiques de la salle, qui dirigent leur attention vers une nouvelle cible : la fille de 10 ans des Warrens, Judy et ses amis ». Au cinéma le 10 juillet.

Achoura est également un film d'horreur sur des monstres qui mangent des enfants, au sens propre. Dans cette histoire, quatre enfants « s'amusent à se faire peur et décident d'aller explorer une maison hantée ». L'un d'eux disparaît dans des circonstances mystérieuses et les trois survivants tentent d'oublier cet événement, du moins jusqu'à ce que Samir réapparaisse 25 ans plus tard. Pas encore de date de sortie, mais une certitude : « certaines créatures sont destinées à rester dans le noir ».

Retournons dans le monde des poupées, mais dans un monde diamétralement opposé de celui d'Annabelle avec Toy Story 4 qui sortira le 26 juin. Voici le synopsis : « Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes propriétaires – Andy puis Bonnie – et de ses compagnons, n’hésitant pas à prendre tous les risques pour eux, aussi inconsidérés soient-ils. L’arrivée de Forky un nouveau jouet qui ne veut pas en être un dans la chambre de Bonnie met toute la petite bande en émoi ».

Parasite est un film du Sud-Coréen Bong Joon-Ho que l'on aurait bien du mal à résumer. Voici son synopsis, et il faudra s'en contenter pour l'instant : « Toute la famille de Ki-taek est au chômage. Elle s’intéresse particulièrement au train de vie de la richissime famille Park. Mais un incident se produit et les 2 familles se retrouvent mêlées, sans le savoir, à une bien étrange histoire… »

The Dead Don't Die : casting haut de gamme pour des de zombies

Comme son nom l'indique, The Dead Don't Die est un film de zombies. L'histoire n'a rien de bien surprenant au premier abord : « D'ordinaire paisible, Centerville se retrouve assailli par une horde de zombies lorsque les morts commencent à sortir de leur tombe ».

Ce film mélange comédie et horreur avec un casting cinq étoiles : Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Chloë Sevigny, Steve Buscemi, Danny Glover, Caleb Landry Jones, Rosie Perez, Iggy Pop, le rappeur RZA, Selena Gomez, Carol Kane, Austin Butler, Luka Sabbat et Tom Waits. Il sortira le 14 juin au cinéma, mais rien n'est précisé concernant la France.

Monsieur Link et Dora pour les enfants

À une semaine de sa sortie dans les salles de cinéma, Monsieur Link de Metropolitan Films se dévoile davantage. Dans ce film d'animation, « Monsieur Link est une créature surprenante, étonnamment intelligente et surtout incroyablement attachante. Dernier vestige de l’évolution humaine et unique représentant de son espèce, Monsieur Link se sent seul... Pour l’aider à retrouver ses parents éloignés, il approche l’explorateur Sir Lionel Frost, le plus grand spécialiste des mystères et des mythes ».

Après avoir hanté des hordes de jeunes parents, Dora l'exploratrice revient pour de nouvelles aventures dans Dora et la cité perdue. Diego est évidemment présent, de même que son singe Babouche. On attend maintenant avec impatience de savoir si l'agaçante et présomptueuse Carte et le pauvre Chipeur seront également au casting. Cette adaptation sur grand écran de Dora semble pour le moment être un étrange mélange entre Les mystérieuses cités d'or et Jumanji. Le film débarquera le 14 août au cinéma.

Netflix : Beyoncé, vendre de la drogue en ligne et humour noir

Le 17 avril, Netflix mettra en ligne un documentaire baptisé Homecoming : Un film de Beyoncé. Il s'intéresse à la performance de la chanteuse lors du festival de Coachella de 2018. Ce film dévoile « avec émotion les coulisses d'un concept créatif devenu un véritable mouvement culturel ».

Vous aimez décortiquer les bandes-annonces à la recherche du moindre indice sur l'intrigue du film ou de la série. Alors vous allez pouvoir vous amuser avec How to Sell Drugs Online (Fast) et sa bande-annonce déjantée. Voici le synopsis de cette série pour adolescents : « Pour impressionner son ex, un ado fou d'informatique se met à vendre de la drogue en ligne, et devient l'un des plus gros dealers d'Europe... sans quitter sa chambre ». Mise en ligne prévue pour le 31 mai.

Dans Dead to Me, la plateforme de streaming se penche sur un sujet difficile – le deuil d'un mari – avec une approche pour le moins surprenante : « Cette série à l'humour noir voit s’épanouir une solide amitié entre une veuve austère et une anticonformiste qui dissimule un lourd secret ». Pour Christina Applegate et Linda Cardellini, « souffrir à deux, c'est mieux ». La première saison sera disponible le 3 mai.

Un bruit et vous êtes mort, La casa de papel revient

Toujours dans l'horreur, mais sans la comédie, The Silent (adapté du roman éponyme) sera disponible dès demain : « De terrifiantes créatures ont envahi la Terre, chassant leurs proies humaines au bruit. Pour leur échapper, les Andrews se réfugient dans un lieu isolé, mais découvrent un culte sinistre qui cherche à exploiter les sens suraiguisés de leur fille Ally (Kiernan Shipka), sourde depuis ses 13 ans ». Après la vision dans Bird Box, c'est donc au tour de la parole d'être mortelle... vivement la suite.

Les braqueurs de La casa de papel vont reprendre du service dans une troisième saison qui promet d'être agitée. Le 19 juillet « leurs vacances sont terminées » explique Netflix. Pour rappel, la plateforme de streaming a récemment lancé STAN, le Service des Titres qui Arrivent sur Netflix. Chaque mois, il propose un résumé en vidéo des nouveautés qui seront mises en ligne.

Enfin, selon Collider, Netflix serait en train de préparer un crossover entre... Alice au Pays des Merveilles et le Magicien d’Oz. La plateforme aurait demandé à Anna Klassen d'écrire Dorothy and Alice. Comme toujours, n'hésitez pas à nous signaler les films qui vous intéressent via les commentaires ou bien sur ce sujet dédié aux critiques cinéma de notre forum.