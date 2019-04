Flock a la classe américaine

Comme chaque samedi à 13h37, Flock pose son regard acide sur l'actualité dans le domaine numérique. Il publie ainsi une chronique regroupant cinq ou six dessins en rebond sur nos articles.

Cette semaine, on fêtait les 80 ans de Batman mais également les 20 ans du premier opus de la trilogie Matrix. Un univers qui, au fil du temps, devient de plus en plus d'actualité.

Cela montre aussi à quel point la culture américaine imprègne notre vision des nouvelles technologies, une influence qui ne passe pas que par les œuvres culturelles, mais aussi par l'omniprésence des géants du secteur. Google s'était par exemple donné pour mission de définir l'éthique dans l'IA, conseil à la clé. Cela n'a pas duré.

La France continue néanmoins de cultiver une relation ambigüe avec le pays de l'Oncle Sam. Parfois opposée, en défense de son industrie culturelle adepte d'un web filtré dans son intérêt. Parfois partenaire, lorsqu'il faut y diffuser les clips éléctoraux du gouvernement. Le tout saupoudré d'actions fiscales à retardement.

