Free ne diffuse plus les chaînes BFM/RMC d'Altice France, excepté via la TNT

Depuis hier, le bras de fer opposant le groupe de Patrick Drahi à Free semble avoir pris un nouveau tournant, les fameux « services complémentaires » n'étant plus proposés... entre autres.

Les abonnés de Free n'ont plus accès au replay des chaînes BFM/RMC depuis hier, BFM Business n'étant proposé que dans sa version radio. Mais ce matin, c'est tous les flux IP qui ont été coupés, de BFM TV et RMC Découverte/Story.

Dans un communiqué, Altice France dit avoir « constaté jeudi 4 avril que Free a déjà cessé la diffusion de BFM Business et du replay de toutes les chaînes. Cette situation préjudiciable pour les téléspectateurs est exclusivement imputable à Free ». La société continue d'accuser son concurrent de refuser de négocier, s'en remettant au CSA pour trancher ce cas de plus en plus épineux. D'ici là, les clients peuvent continuer à utiliser la TNT via leur Freebox pour regarder ces chaînes.

Une situation qui pourrait durer si Altice et Free n'arrivent pas à s'entendre. Reste à voir qui sera le plus perdant dans l'affaire. Pour rappel, les chaînes du groupe de Patrick Drahi sont aussi librement disponibles en ligne, ainsi que leur replay. Dès lors, on peut utiliser des outils tels que Captvty pour y accéder à titre privé.

Altice France est également propriétaire de Molotov, qui diffuse les chaînes du groupe dans son offre gratuite.