Notre pêche des poissons d'avril 2019

Chaque année Google est un gros pourvoyeur de poisson de 1er avril, mais il n'était pas la seule société à proposer des blagues, loin de là. La pêche 2019 a en effet été fructueuse, comme peut en attester notre récapitulatif.

Le 1er avril est traditionnellement synonyme de poissons et de blagues plus ou moins drôles. Certains sont finement trouvés, parfois avec une critique de la société moderne, alors que d'autres sont bien plus potaches. L'humour n'étant pas universel, chacun jugera donc en fonction de ses goûts.

Une chose est sûre, la question des « fake news » prend toujours plus d'importance dans notre quotidien et le 1er avril ne fait parfois que renforcer la confusion, notamment dans sur les plateformes de diffusion d'actualités. De quoi pousser certains à revoir leur position sur le sujet.

Chez nous, pas de piège cette année, mais un « bandeau RGPD » facétieux. Ceux qui ne voulaient pas accepter d'être traqués le voyaient réapparaître parfois même après avoir validé clairement son refus. Un « bug » validait le formulaire au moindre clic, empêchant tout refus. De son côté, INpact-Hardware a mis en ligne un guide un peu spécial mais toujours très détaillé vous expliquant comment allumer son ordinateur.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous faire part de vos trouvailles dans les commentaires.

Google sur tous les fronts de mer