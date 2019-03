Yubico Login for Windows : on a testé la connexion à Windows avec une Yubikey

Et si vous renforciez la sécurité de la connexion à votre machine en utilisant une clé de sécurité ? Les Yubikey sont déjà facilement exploitables sous macOS, mais l'implémentation prévue pour Windows était peu convaincante. Nous avons testé son renouvellement.

Le mot de passe montre de plus en plus ses limites comme dispositif de sécurité. Il faut dire qu'entre les données parfois stockées en clair, l'augmentation de la puissance de calcul pour les attaques par force brute et les internautes ayant un même code d'accès (peu inventif) pour différents services, il devient impossible d'assurer un bon niveau de protection.

Mais puisque le mot de passe est encore nécessaire, il faut trouver un moyen d'y parvenir sans trop complexifier la vie des utilisateurs. Avec l'arrivée des solutions d'authentification à plusieurs facteurs ou sans mot de passe, des technologies ont émergé. On pense bien entendu aux dispositifs biométriques, mais ils sont le plus souvent impossibles à renouveler (on ne change pas facilement de visage ou d'empreintes digitales) et posent question sur le terrain de la collecte de données.

Une autre approche consiste à exploiter un composant matériel avec un élément de sécurité, qui peut prendre plusieurs formes. L'une des plus pratiques pour un PC est la clé USB. Yubico est un constructeur très actif sur ce terrain avec ses Yubikey (dès 25 euros), qu'il rêve de voir utilisées par tous les services nécessitant une connexion.

Mais cela demande un travail de fond important, que ce soit autour de l'établissement de standards comme FIDO2/WebAuthn, les navigateurs et autres services en ligne, mais aussi l'implémentation dans des logiciels à très large audience comme les systèmes d'exploitation (mobiles ou non).

Après une première initiative mitigée sous Windows 10, la société revient avec une nouvelle implémentation, promettant une connexion plus sécurisée et une configuration simple. Qu'apporte-t-elle réellement ?

Yubico Login for Windows (YLW) : une préversion