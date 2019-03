Mozilla vient de publier Firefox Lockbox pour Android, huit mois après la version iOS. Les deux applications sont strictement les mêmes. Nous faisons le point sur ce gestionnaire de mots de passe qui n’en est pas un, dernier signe d’un changement de stratégie chez l’éditeur.

Les gestionnaires de mots de passe ont de nombreuses vertus. D’abord, ils réunissent dans un même endroit tous les identifiants utilisés sur le web ou dans les applications. La plupart s’y ajoutent automatiquement, mais on peut aussi le faire manuellement. Ensuite, et surtout, ils génèrent des mots de passe aléatoires, à la taille et à la complexité réglables, comprenant minuscules, majuscules, chiffres et caractères spéciaux.

Mais dans la plupart des cas, les mots de passe enregistrés ne sont disponibles qu’au travers d’une application mobile ne pouvant se synchroniser que si un abonnement est dûment payé. Dans les outils connus, seuls LastPass et BitWarden proposent gratuitement cette fonctionnalité. Or, sans elle, les mots de passe complexes sont difficilement exploitables sur un smartphone quand on souhaite se connecter sur une application ou un site.

C’est ce que Mozilla veut simplifier avec Lockbox : une application d’accompagnement pour Firefox permettant de retrouver sur mobile ses mots de passe. Mais Lockbox n’est pas à proprement parler un gestionnaire, et Mozilla ne le présente pas vraiment ainsi.

Il permet certes d’y accéder, mais pour l’instant rien de plus.

Une application compagnon pour Firefox