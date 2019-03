Bbox : hausse de prix, jusqu'à 500 Mb/s en upload et intégration de Canal+ Series

Bouygues Telecom vient de revoir ses ses offres sur le fixe : « meilleurs débits montants, séries Canal+ à volonté, répéteur Wi-Fi exclusif et extension de la promesse Internet Garanti » sont ainsi au programme. Le FAI oublie par contre d'évoquer la hausse de certaines offres.

Il y a un peu moins d'un an, Bouygues Télécom chamboulait toute sa gamme sur le fixe et lançait ses Bbox Fit, Must et Ultym (lire notre analyse). Le succès semble au rendez-vous, car le FAI revendiquait 3,676 millions de clients au 31décembre, en hausse de 234 000 sur un an.

Il tente aujourd'hui de donner un second souffle à ses forfaits avec de nouvelles options (pour les anciens et les nouveaux clients)... qui cachent par contre une augmentation de deux euros par mois dans certains cas.

Bonus au choix : Canal+ Séries prend la place de Start by Canal...