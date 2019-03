Le récap' des bons plans du moment, semaine 10

Pendant le MWC, Lenovo et Huawei ont annoncé leurs nouveaux portables, certains avec un CPU AMD. Une chose est certaine, ils n'embarqueront pas dans l'immédiat d'USB4 tout juste annoncé. Si vous souhaitez donner un coup de propre à votre installation de Windows 10, suivez notre guide.

Les opérateurs font actuellement feu de tout bois, voici un petit inventaire. Chez SFR : Box Starter Fibre de SFR à 10 euros par mois pendant un an, ainsi que RMC Sports et Bein Sports à 1 euro par mois pendant un an pour les nouveaux abonnés.

Sosh n'est pas en reste avec son forfait 50 Go à 9,99 euros par mois pendant un an, tandis que Free propose sa Freebox Révolution avec TV by Canal au même prix, là encore pendant un an. Enfin, les smartphones Google Pixel 3 et XL sont proposés à 449 euros et 549 euros chez Red by SFR

Comme d'habitude, voici l'ensemble des offres disponibles, triées par catégorie :