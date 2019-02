L'ANFR met en demeure Xiaomi pour émissions excessives, Redmi Note 5 et Mi Mix 2S mis à jour

Avec les Xiaomi Redmi Note 5 et Mi Mix 2S, le nombre de smartphones flashés pour dépassement du DAS passe à douze. Suite à une mise en demeure de l'ANFR, le fabricant a déployé des mises à jour dont l'efficacité a été vérifiée par un laboratoire indépendant.

L'Agence nationale des fréquences a encore identifié des dépassements de la limite de 2 W/kg pour le DAS (débit d’absorption spécifique). Il représente la quantité d’énergie d'un équipement, par exemple un téléphone mobile, absorbée par l’organisme sous forme de chaleur par unité de temps.

Cette fois-ci, les smartphones Redmi Note 5 et Mi Mix 2S sont pointés du doigt, portant à douze le nombre de smartphones officiellement épinglés par l'Agence. Le premier dépassait de peu la réglementation avec 2,08 W/kg au niveau de la tête, tandis que le second grimpait jusqu'à 2,94 W/kg sur le tronc ; c'est le deuxième score le plus élevé jusqu'à présent.

Dans les deux cas, une mise à jour logicielle a été déployée par Xiaomi et leur efficacité vérifiée par un laboratoire mandaté par l'ANFR.

La mesure du DAS, c'est quoi et ça marche comment ?