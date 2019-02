Bandes-annonces : Escape Game, Apprentis Parents, Mon Inconnue, The Highwaymen...

Vous avez le choix : enfermez-vous dans Escape Game, prenez le large dans Sang froid ou détendez-vous devant Apprentis Parents. Disney a mis en ligne un court métrage Kitbull, tandis que Rocketman et Mon Inconnue se dévoilent doucement. De nombreuses séries se préparent en parallèle sur HBO et Netflix.

Pour gagner à l'Escape Game, gardez votre sang-froid

Cette semaine, Escape Game sort sur grand écran. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un film basé sur un phénomène qui prend de l'ampleur depuis quelque temps : les escapes games/rooms. Cette fois-ci, l'issue peut (et sera pour certains) mortelle. Voici le pitch : « Six personnes se retrouvent dans une situation incontrôlable ou seule leur intelligence leur permettra de survivre ». Les moyennes ne sont pas très élevées avec 6,4 sur 10 sur IMDb, contre 5,3 sur 10 sur SensCritique.

Liam Neeson reprend du service dans Sang froid, un film d'action où la vengeance est un plat qui se mange visiblement glacé. Meurtres, distributions de balles et de mandales sont au programme : « Bienvenue à Kehoe, luxueuse station de ski du Colorado. La police locale n’y est pas franchement très sollicitée jusqu’au jour où le fils d’un conducteur de chasse-neige, Nels Coxman, est assassiné sur ordre de Viking, un baron de la drogue. Armé d’une rage implacable et d’une artillerie lourde, Nels entreprend de démanteler le cartel de Viking ». Les moyennes ne sont guère plus élevées avec 6,6 et 5,5 sur 10.

Des apprentis Parents et une maitresse virtuelle

Changeons de sujet avec une comédie : Apprentis Parents. Mark Wahlberg et Rose Byrne se retrouvent du jour au lendemain parents de trois (grands) enfants... ce qui va évidemment bouleverser leurs vies. Tout devrait néanmoins bien se terminer, comédie oblige. Voici le résumé : « Pete et Ellie veulent devenir une famille. En adoptant 3 frères et sœurs, dont une adolescente rebelle de 15 ans ils réalisent très vite qu’ils n’étaient pas préparés à devenir parents du jour au lendemain ! Leur parentalité "instantanée" va les placer dans des situations inattendues, émouvantes et souvent hilarantes ». Le film s'en sort un peu mieux avec 7,5 et 6 sur 10.

Du côté des films français, Juliette Binoche incarne Claire Millaud dans Celle que vous croyez. Elle crée de faux profils en ligne pour épier son amant Ludo et devient Clara, une jeune femme de 24 ans. Problème « Alex, l’ami de Ludo, est immédiatement séduit. Claire, prisonnière de son avatar, tombe éperdument amoureuse de lui. Si tout se joue dans le virtuel, les sentiments sont bien réels. Une histoire vertigineuse où réalité et mensonge se confondent ».

Signalons enfin une dernière comédie : Jusqu'ici tout va bien. « Fred Bartel est le charismatique patron d’une agence de communication parisienne branchée, Happy Few. Après un contrôle fiscal houleux, il est contraint par l’administration de délocaliser du jour au lendemain son entreprise à La Courneuve. Fred et son équipe y font la rencontre de Samy, un jeune de banlieue qui va vite se proposer pour leur apprendre les règles et usages à adopter dans ce nouvel environnement ».

Deux destins chamboulés dans Rocketman et Mon Inconnue

Pixar a mis en ligne un court métrage de Rosana Sullivan (Les indestructibles 2, Monstres et Cie) : Kitbull. On y suit les tribulations d'un chaton et d'un pitbull qui vont se lier d'amitié, le tout sur fond de maltraitance animale. Si vous avez neuf minutes devant vous, on ne peut que vous conseiller de le regarder.

Paramount Pictures met en ligne une nouvelle vidéo pour Rocketman. Il s'agit évidemment d'un biopic sur « l’épopée rock d’une star au destin exceptionnel » : Elton John, joué par Taron Egerton.

Mars Film a mis en ligne une vidéo pour Mon Inconnue de Hugo Gélin et avec François Civil. Voici le pitch : « du jour au lendemain, Raphaël se retrouve plongé dans un monde où il n'a jamais rencontré Olivia, la femme de sa vie ». Au cinéma le 3 avril.

De son côté, Disney propose une nouvelle vidéo pour Le Roi Lion, mais on n'y découvre rien de plus que dans la bande-annonce mise en ligne en novembre.

Des séries en pagaille : GoT, Formule 1, Altered Carbon saison 2...

HBO a mis en ligne une vidéo d'un peu de moins de deux minutes avec des images de ses séries phares. Il est évidemment question de la 8e saison de Game Of Thrones, qui arrivera en avril. Citons également Deadwood, His Dark Materials, Watchmen, Big Little Lies, Euphoria, etc.

Le 8 mars, la première saison du docu-série Formule 1 : Pilotes de leur destin sera disponible sur Netflix. Les producteurs d'Amy et de Senna sont de retour pour nous replonger « dans les coulisses de la Formule 1 à la rencontre des familles, des équipes et des pilotes derrière les visières ».

La plateforme de streaming annonce au passage une partie de la distribution pour la seconde saison d'Altered Carbon, dont la production a commencé. La présentation se fait sous la forme d'une fiche de technique des enveloppes servant d'hôtes pour des consciences numérisées. Aucune date de sortie n'est annoncée pour l'instant.

La chute de Bonnie et Clyde, la naissance de Mötley Crüe

Le 29 mars, The Highwaymen sera mis en ligne. Ce film inspiré de faits réels « raconte la traque de Bonnie Parker et Clyde Barrow par les deux enquêteurs légendaires Frank Hamer et Maney Gault ». Ces deux derniers sont interprétés par Kevin Costner et Woody Harrelson. « Devant l'impuissance des techniques d'enquête de l'époque et du FBI, les deux Texas Rangers sortent de leur retraite et s'en remettent à leur instinct et leurs méthodes traditionnelles pour arrêter les criminels les plus recherchés d'Amérique ».

Netflix dévoile l'intrigue de son film Serenity qui sera mis en ligne le 8 mars : « Le capitaine d'un bateau de pêche caribéen est confronté à un dilemme quand son ex-femme refait surface et lui demande de tuer son mari violent ». Matthew McConaughey et Anne Hathaway sont au casting.

Terminons sur une note musicale avec The Dirt, qui sortira le 22 mars. Ce drame « raconte la fulgurante ascension internationale des Mötley Crüe depuis leurs débuts à Los Angeles. Jeff Tremaine (Jackass, Bad Granpa) y montre tout, sans aucune complaisance : le sexe, le glam, le métal, la drogue, la gloire et la décadence. Avec Douglas Booth (Nikki Sixx), Iwan Rheon (Mick Mars), Colson Baker (Tommy Lee) et Daniel Webber (Vince Neil) ».

Comme toujours, n'hésitez pas à nous signaler les films qui vous intéressent via les commentaires ou bien sur ce sujet dédié aux critiques cinéma de notre forum.