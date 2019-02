Orange Bank propose la recharge et la demande d'argent par carte bancaire : comment ça marche ?

Enfin ! La fonctionnalité de demande d'argent par SMS promise depuis le lancement d'Orange Bank est disponible. La nouvelle application mise en ligne permet également la recharge par carte bancaire. On a testé ça pour vous.

La première année d'Orange Bank (OB) fût difficile. Le service, déjà largement dépassé par la concurrence dès son annonce, n'a pas tenu ses promesses et a finalement peu évolué. Outre quelques légères améliorations de l'application et l'arrivée du crédit à la consommation, rien n'a vraiment changé pour les clients.

Et à l'heure où certains se mettent aux virements instantanés, que va proposer la banque mobile ? Des augmentations de tarifs et une nouvelle carte Premium à cryptogramme dynamique. Ce, alors que des nouveautés attendues ne sont toujours pas là. Autant dire qu'auprès des clients, cet enchaînement passe mal et fait très... « banque classique ».

La nouvelle direction semble avoir pris la mesure du problème. Ainsi, la version 2.2 de l'application mise en ligne aujourd'hui sur Android et iOS apporte deux nouveautés attendues de longue date : la possibilité de créditer son compte via une carte bancaire et de demander de l'argent à un ami.

Mais est-ce aussi simple et bien réalisé que promis par Stéphane Richard et ses équipes ?