« Vieille pédale », « facho », « gros con », un fichier d’Europe 1 épinglé sans bruit par la CNIL

Europe 1 a écopé en 2017 d’un avertissement pour fichage illicite de ses auditeurs. La CNIL a cependant décidé de conserver secrète sa délibération, révélée par Mediapart, notamment parce que « le recueil de données personnelles ne faisait pas partie de son modèle économique ».

« Gros con », « FACHO !!! », « voix de vieille pédale ! », « raciste et mal aimable compare très finement les Arabes et les Chinois », « ne répond jamais ce fdp », « accent juif tunisien, insistant et désagréable », « accent du Maghreb, pas toujours claire, bavarde, a besoin de parler de son cancer », ... Voilà quelques-uns des commentaires fleuris trouvés par la CNIL lors d’un contrôle sur place réalisé dans les ordinateurs de la station, spécialement dans l’application Chamane utilisée par les téléopérateurs.

Pendant 20 ans, révèle Mediapart, la radio a fiché plusieurs centaines de ses auditeurs, ceux qui téléphonaient pour passer à l’antenne. Près de 500 d’entre eux étaient en outre sur une liste noire, rendant impossible leur participation à une émission. Là encore, il n’y avait aucune information sur les causes ou la durée de ce traitement. « Certains auditeurs interdits d’antenne sans le savoir ont-ils continué à payer le numéro surtaxé de la radio (50 centimes d’euro la minute, plus le prix d’un appel local), espérant vainement intervenir au cours d’une des émissions ? Et si oui, pendant combien d’années ? » s’interroge légitimement Mediapart.

Mieux encore, 573 315 personnes avaient été fichées depuis 2002 avec une ribambelle de données nominatives qui auraient dû être, selon la politique maison, supprimées au bout de deux ans…

Des commentaires excessifs, inadéquats, un défaut d'information