La 5G fixe à l'honneur au MWC 2019, de premiers hotspots mobiles arrivent

La 5G fixe devrait progressivement remplacer les offres 4G proposées par les FAI, avec des capacités bien plus importantes. Huawei et Nokia profitent du MWC de Barcelone pour dévoiler leurs 5G CPE Pro et FastMile 5G. Des hotspots mobiles arrivent aussi chez Netgear, HTC et Huawei.

Sans aucune surprise, le MWC de Barcelone est le théâtre de nombreuses annonces autour de la 5G. Il y a bien évidemment des fabricants d'antennes, de cœurs de réseau et de modems, mais aussi de smartphones... alors qu'aucun vrai réseau 5G n'étant attendu avant des mois, lorsqu'il sera temps de découvrir les remplaçants de ces produits.

De plus, l'un des premiers usages actuellement mis en avant par les opérateurs n'est pas pour la téléphonie mobile, mais pour un usage fixe, en remplacement d'une ligne xDSL par exemple. De nombreuses sociétés se lancent aux États-Unis (notamment Verizon), tandis qu'Orange compte s'en servir pour compléter la fibre dans certaines zones en France.

Dans tous les cas, le message a été entendu par Huawei, HTC et Nokia qui profitent du MWC pour présenter leurs nouveaux modems. D'autres misent plutôt sur des usages en mobilité.

La 5G fixe pour désengorger la 4G fixe (et augmenter les débits)