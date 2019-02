Flock à la renverse

Comme chaque samedi à 13h37, Flock pose son regard acide sur l'actualité dans le domaine numérique. Il publie ainsi une chronique regroupant cinq ou six dessins en rebond sur nos articles.

Dans le monde actuel, certains décident de se reposer entièrement sur la technologie pour résoudre les problèmes. En équipant les personnes âgées de chaussures connectées, via le futur de l'intelligence artificielle, ou en nous identifiant en ligne afin de lutter contre un anonymat perçu comme un problème (quand on passe à côté de son sujet).

D'autres préfèrent s'en méfier, tout du moins en partie. Ainsi, AntBot du CNRS sait se déplacer sans GPS alors que le Ministre de l'éducation nationale ne veut plus de pluie de tablettes dans les écoles.

L'enjeu est de toute façon ailleurs : la place du logiciel libre dans les écoles. Afin d'apprendre à nos enfants que l'outil numérique n'est pas un carcan dans lequel on s'enferme, mais un ensemble de solutions dont on peut disposer et que l'on peut améliorer, parfois à travers un travail en commun.

