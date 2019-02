Bandes-annonces : La Grande Aventure Lego 2, Yesterday, Rocketman, Tolkien et Raoul Taburin

La Grande Aventure Lego 2 débarque au cinéma pour toute la famille (ou presque). Les amateurs de drames seront servis avec Grâce à Dieu et Le Chant du loup. Du côté des bandes-annonces, la musique est à l'honneur avec Yesterday (Beatles) et Rocketman (Elton John). Signalons aussi des biopics sur Tolkien et le duo Laurel et Hardy.

La Grande Aventure Lego et Black Snake reviennent

Cette semaine, Emmet et Lucy reviennent pour de nouvelles aventures dans La Grande Aventure Lego 2 : « Alors que les habitants de Bricksburg coulent des jours heureux depuis cinq ans, une nouvelle et terrible menace se profile à l'horizon : des envahisseurs Lego Duplo venus des confins de l'espace qui détruisent tout sur leur passage ! ». Un film d'animation pour les grands et les petits (à partir de 6 ans).

Continuons avec la comédie Black Snake avec Karole Rocher et Thomas N'Gijol dans les rôles principaux et comme réalisateurs. Voici le pitch : « Après des années passées à Paris, Clotaire Sangala revient dans son pays natal, en Afrique. Élevé par un grand-père chinois expert en arts martiaux, persuadé d’avoir été trouvé dans une poubelle, Clotaire ignore tout du glorieux passé de ses parents. Accroc aux femmes et à la vie facile, égoïste et sans ambition, Clotaire va pourtant être rattrapé par son destin... Il va devenir Black Snake, le superhéros masqué et ultrasapé, libérateur du peuple face au dictateur Ézéchias ».

Abus sexuels dans Grâce à dieu, guerre acoustique dans Le Chant du loup

Changeons de registre avec le drame Grâce à Dieu de François Ozon, un film sur les abus sexuels des mineurs à l'église : « Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par hasard que le prêtre qui a abusé de lui aux scouts officie toujours auprès d’enfants. Il se lance alors dans un combat, très vite rejoint par François et Emmanuel, également victimes du prêtre, pour "libérer leur parole" sur ce qu’ils ont subi. Mais les répercussions et conséquences de ces aveux ne laisseront personne indemne ».

Un drame en cache un autre : Le Chant du loup. Pour son premier long métrage, le diplomate français Antonin Baudry s'intéresse à la guerre acoustique que se livrent les sous-marins : « Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il entend. À bord d’un sous-marin nucléaire français, tout repose sur lui, l’Oreille d’Or. Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui met l’équipage en danger de mort. Il veut retrouver la confiance de ses camarades, mais sa quête les entraîne dans une situation encore plus dramatique ». François Civil, Mathieu Kassovitz et Omar Sy sont au casting de ce film qui devrait plaire aux amateurs d'À la poursuite d'Octobre rouge.

Enfin, Nicole Kidman est de retour dans Destroyer. Voici le pitch : « La détective du LAPD Erin Bell a jadis infiltré un gang du désert californien, ce qui a eu de conséquences dramatiques. Lorsque le chef de la bande réapparaît, elle doit fouiller dans le passé pour se défaire de ses démons ».

La musique à l'honneur avec Les Beatles (Yesterday) et Elton John (Rocketman)

Du côté des bandes-annonces, Universal Pictures dévoile Yesterday de Danny Boyle (Slumdog Millionaire, Steve Jobs). Après Bohemian Rhapsody sur le groupe Queen et Fredy Mercury, il est question d'autres légendes : les Beatles. Voici l'intrigue : « un musicien anglais cherchant à percer et qui, pour des raisons inconnues, est le seul à se souvenir des Beatles ». Bien évidemment, il va rapidement faire un carton, à la surprise générale. Au cinéma le 3 juillet.

Dans un registre bien différent, le studio a aussi mis en ligne une seconde vidéo pour le film d'horreur Us dont la sortie est programmée pour le 20 mars. Une question : « qui sont-ils ? », une réponse : « ils sont nous » et ils ne vous veulent pas du bien.

Pour revenir sur les stars de la musique, Paramount prépare la sortie de Rocketman, ou « l’épopée rock d’une star au destin exceptionnel » dans laquelle Taron Egerton incarne Elton John. Pour rappel, l'acteur s'est déjà retrouvé avec le chanteur dans Kingsman : le Cercle d'or. « Elton m'a dit qu'il n'avait jamais entendu quelqu'un reprendre ses chansons aussi bien que Taron », affirme Giles Martin, producteur musical du film. Suffisant pour rassurer les fans ? Réponse le 29 mai avec la sortie au cinéma.

La Reine des Neige revient, Pikachu mène l'enquête

Impossible de passer à côté : Disney a mis en ligne une bande-annonce relativement sombre pour La Reine des Neiges 2. On y retrouve les principaux personnages du premier opus, dont le bonhomme de neige Olaf. Cette suite sera libérée délivrée le 20 novembre prochain.

Puisqu'on parle de superhéros (imaginaires), Warner Bros a mis en ligne une nouvelle bande-annonce pour Pokémon Détective Pikachu dont la sortie est prévue pour le 10 mai. Le célèbre Pokémon aidera Tim à faire la lumière sur la disparition de son père, Harry Goodman.

Trois monstres sacrés : Tolkien, Laurel et Hardy

Metropolitan film prépare la sortie le 6 mars de Stan & Ollie, alias Laurel & Hardy. Dans ce drame, « le plus grand duo comique de tous les temps, se lance dans une tournée à travers l’Angleterre. Désormais vieillissants et oubliés des plus jeunes, ils peinent à faire salle comble. Mais leurs capacités à se faire rire mutuellement et à se réinventer vont leur permettre de reconquérir le public, et renouer avec le succès. Même si le spectre du passé et de nouvelles épreuves ébranlent la solidité de leur duo, cette tournée est l’occasion unique de réaliser à quel point, humainement, ils comptent l’un pour l’autre… ». Steve Coogan et John Reilly tiennent les rôles principaux.

La Fox se penche sur une autre légende : J. R. R. Tolkien dans le film éponyme Tolkien. Son nom est associé au monde de l’heroic fantasy. Ses romans Le Seigneur des anneaux et Le Hobbit ont été adaptés au cinéma en deux trilogies. Ce biopic est consacré aux jeunes années de l'écrivain et « à la façon dont ses diverses expériences, et notamment celle de la Première Guerre mondiale, ont façonné Bilbo le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux ». La sortie est prévue pour le 19 juin en France.

La Lutte des classes à l'école et dans la dance

Dans La Lutte des classes, Michel Leclerc dirige Leïla Bekhti, Édouard Baer et Ramzy Bedia dans un film d'actualité sur la mixité sociale qui sortira le 2 avril : « Sofia et Paul emménagent dans une petite maison de banlieue. Elle, brillante avocate d’origine magrébine, a grandi dans une cité proche. Lui, batteur punk-rock et anar dans l’âme, cultive un manque d’ambition qui force le respect ! Comme tous les parents, ils veulent le meilleur pour leur fils Corentin, élève à Jean Jaurès, l’école primaire du quartier. Mais lorsque tous ses copains désertent l’école publique pour l’institution catholique Saint Benoît, Corentin se sent seul. Comment rester fidèle à l'école républicaine quand votre enfant ne veut plus y mettre les pieds ? ».

Édouard Baer et Benoit Poelvoorde seront également à l'affiche de Raoul Taburin de Pierre Godeau. Voici l'histoire : « Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit garçon devenu grand sans savoir faire du vélo. L’histoire d’un immense malentendu vécu comme une malédiction. Un imposteur malgré lui ». Premiers tours de roues sur grand écran le 17 avril.

Pathé présente Let's dance du metteur en scène et réalisateur Ladislas Chollat : « Joseph, danseur passionné de hip-hop, refuse d’entrer dans l’entreprise de son père pour tenter sa chance à Paris. Avec sa copine Emma et son meilleur ami Karim, il intègre le crew parisien de Youri, un célèbre breaker, pour tenter de gagner un concours international de hip-hop. Mais le jour des sélections, rien ne se passe comme prévu : Joseph est trahi par Emma et Youri, le groupe explose ». Rayane Bensetti, Guillaume de Tonquedec, Line Renaud et Brahim Zaibat sont au casting.

Les œufs verts au jambon sur Netflix

Cet automne, Netflix proposera une série baptisée Les œufs verts au jambon, adapté du livre éponyme. La bande-annonce ne dure que 15 secondes et ne dévoile pas grand-chose. Voici le synopsis tout aussi mystérieux : « Cet automne, Dr. Seuss nous livre sa recette. Il embarque deux personnages que tout oppose pour une aventure de dimension épique-curienne ».

La plateforme de streaming mettra en ligne le 13 mars Tripple frontière. D'anciens soldats se lancent dans une nouvelle mission pour l'argent. « Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Garrett Hedlund et Pedro Pascal vont trouver bien plus que ce qu'ils pensaient ».

Comme toujours, n'hésitez pas à nous signaler les films qui vous intéressent via les commentaires ou bien sur ce sujet dédié aux critiques cinéma de notre forum.