Le récap' des bons plans du moment, semaine 7

Les vacances de février ont débuté et vous n'êtes pas à la montagne ? Nous avons un peu de lecture pour vous : alimenter son Raspberry Pi en PoE sans HAT ou bien encore l'utiliser comme « Cloud Key » Ubiquiti. De son côté, la Team Bon Plan déneige les bons plans pour vous.

La fin des soldes aura lieu mardi 19 février à minuit, quelques revendeurs ont encore des sections dédiées avec des opérations de dernières minute, mais il n'y plus grand-chose à se mettre sous la dent. Pour les bonnes affaires, il faut se tourner vers les opérateurs téléphoniques.

Sosh propose ainsi via Showroom Privé son forfait mobile 50 Go à 9,99 euros pendant un an, alors que Red by SFR propose son forfait mobile 40 Go pour 10 euros sans limite de durée.

Recevoir nos bons plans par email

Comme d'habitude, voici l'ensemble des offres disponibles, triées par catégorie :