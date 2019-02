Bandes-annonces : Ralph 2.0, Alita Battle Angel, Aladdin (Will Smith), retour de Shaft, Simetierre...

Cette semaine, il y ena pour tous les goûts avec Ralph 2.0, Alita : Battle Angel, le biopic Vice sur Dick Cheney et la comédie All Inclusive avec Franck Dubosc. Du côté des bandes-annonces, Will Smith nous replonge dans « ce rêve bleu » et incarne le génie dans Aladdin, tandis que Samuel L. Jackson est de retour dans Shaft.

Ralph et Vanellope reviennent, Alita se réveille

Pour les sorties au cinéma, il y a des mercredis calmes et il y a ce mercredi 13 février bien chargé. Commençons avec Ralph 2.0 : « Ralph et son amie Vanellope von Schweetz vont prendre tous les risques en s’aventurant dans l’étrange univers d’Internet à la recherche d’une pièce de rechange pour réparer la borne de Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope. Rapidement dépassés par le monde qui les entoure, ils vont devoir demander de l’aide aux habitants d’Internet... ».

Passons de l'animation à la science-fiction avec Alita : Battle Angel. Voici le pitch : « Lorsqu’Alita se réveille sans aucun souvenir de qui elle est, dans un futur qu’elle ne reconnaît pas, elle est accueillie par Ido, un médecin qui comprend que derrière ce corps de cyborg abandonné, se cache une jeune femme au passé extraordinaire. Ce n’est que lorsque les forces dangereuses et corrompues qui gèrent la ville d’Iron City se lancent à sa poursuite qu’Alita découvre la clé de son passé... ».

Dick Cheney devient vice-président, Franck Dubosc prend la formule All Inclusive

De son côté, le biopic Vice s'intéresse à la vie de Dick Cheney, vice-président des États-Unis entre 2001 et 2009 dans l'administration George W. Bush. « Fin connaisseur des arcanes de la politique américaine, Dick Cheney a réussi, sans faire de bruit, à se faire élire vice-président aux côtés de George W. Bush. Devenu l'homme le plus puissant du pays, il a largement contribué à imposer un nouvel ordre mondial dont on sent encore les conséquences aujourd'hui… ». Christian Bale tient le rôle du vice-président, Amy Adams celui de sa femme, Steve Carell est le secrétaire à la Défense et enfin Sam Rockwell incarne le Président.

Continuons avec une comédie : All Inclusive. Franck Dubosc laisse tomber le camping au bord de la plage pour des vacances tout compris en Guadeloupe. Il va y retrouver Bruno (François-Xavier Demaison) : « Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno s’envole seul pour une semaine dans un club de vacances All Inclusive aux Caraïbes. Une mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule, il va devoir partager sa chambre avec Jean-Paul Cisse, éternel célibataire très envahissant… ». Josiane Balasko, Thierry Lhermitte, Amelle Chahbi, Maiwenn et Mister V sont au casting.

Signalons aussi la comédie sanglante Happy Birthdead 2 You (suite de Happy Birthdead), le drame français Deux fils avec Vincent Lacoste et Benoît Poelvoorde, ainsi que le documentaire Comme un seul homme. Voici le pitch de ce dernier : « Participant pour la première fois au Vendée Globe, le tour du monde à la voile en solitaire, sans assistance et sans escale, Éric Bellion s’est filmé pendant ses 99 jours de course. Un témoignage immersif inédit et spectaculaire sur le parcours d’un homme face aux éléments, mais aussi face à lui-même ».

Le printemps du cinéma revient en mars

Cette année, le printemps du cinéma se déroulera du 17 au 19 mars. Pour l'occasion, une « bande-annonce » a été réalisée par Lucien Jean Baptiste, avec Doria Tillier et Ramzy Bédia lors d'une sortie en famille. Un conseil, évitez de pique-niquer avec Ramzy en forêt et préférez une séance de cinéma.

Cette année, 5 900 salles en France seront partenaires de l'opération, qui fêtera sa 20e année. À cette occasion, les salles pratiqueront « un tarif unique de 4 euros la séance pour tous, pour tous les films [...] et à toutes les séances (hors majoration pour les films en 3D, en Imax, séances spéciales et prestations complémentaires) ».

Retour en enfance avec Aladdin, Dumbo et Alex, le Destin d'un Roi

Disney revisite un dessin animé pour enfant et le transforme cette fois encore en film : Aladdin. Comme le dessin animé des années 90, ce film s'inspire du conte Aladdin ou la Lampe merveilleuse et du recueil Les Mille et Une Nuits. Il est réalisé par Guy Ritchie (Arnaques, Crimes et Botanique, Sherlock Holmes). Mena Massoud, Will Smith, Naomi Scott et Marwan Kenzari occupent les rôles principaux. Le génie sortira de sa lampe le 22 mai 2019.

Le studio en profite pour mettre en ligne une nouvelle bande-annonce pour un autre remake : Dumbo. L'éléphant prendra son envol le 27 mars.

La 20th Century Fox a publié une nouvelle bande-annonce pour une version très librement inspirée de la légende du roi Arthur : Alex, le Destin d'un Roi. Dans cette version, le personnage central est Alex, un écolier de 12 ans dont la vie va être bouleversée par la découverte de la mythique épée Excalibur : « il doit à présent former une équipe de chevaliers composée de ses amis, ses ennemis et le légendaire Merlin l’enchanteur, afin de contrer la maléfique Morgane, venue du Moyen-âge pour détruire le monde. Alex devra alors se transformer en un héros qu’il n’a jamais rêvé de devenir ». Au cinéma le 10 avril.

De l'horreur avec Simetierre (Stephen King) et La Malédiction de la Dame Blanche

Paramount Pictures prépare une adaptation d'un des romans du maitre du suspense : Simetierre de Stephen King. L'histoire, pour ceux qui ne la connaissent pas, est celle d'un cimetière d'où reviennent les morts... mais ils ne sont « plus vraiment les mêmes ». « Parfois il y a pire que la mort » prévient la voix off.

Voici le pitch : « Le docteur Louis Creed (Jason Clarke), sa femme Rachel (Amy Seimetz) et leurs deux jeunes enfants quittent Boston pour s'installer dans une région rurale du Maine. Près de sa maison, le docteur découvre un mystérieux cimetière caché au fond des bois. Peu après, une tragédie s’abat sur lui. Creed sollicite alors l'aide d'un étrange voisin, Jud Crandall (John Lithgow). Sans le savoir, il vient de déclencher une série d’événements tragiques qui vont donner naissance à de redoutables forces maléfiques ». Au cinéma le 10 avril.

Toujours dans l'horreur, Warner Bros présente La Malédiction de la Dame Blanche. L'action se déroule dans les années 70 à Los Angeles. L'histoire, accrochez-vous bien, est la suivante : « Ignorant les avertissements d'une mère soupçonnée de violence sur mineurs, une assistante sociale et ses enfants sont projetés dans un monde surnaturel des plus effrayants. Pour espérer survivre à la fureur mortelle de la Llorana, leur seul recours est un prêtre désabusé et ses pratiques mystiques destinées à repousser les forces du mal… à la frontière où la peur et la foi se rencontrent ».

Deux retours : Nicole Kidman dans Destroyer, Samuel L. Jackson dans Shaft

Metropolitan Films présente Destroyer avec Nicole Kidman. Alors qu'elle était jeune détective dans la police de Los Angeles, Erin Bell infiltre un gang de braqueurs, mais sa mission s'est terminée de façon tragique. « Des années plus tard, Erin est une femme détruite et isolée. Elle tente sans succès de renouer contact avec sa fille, qu’elle a trop longtemps délaissée, et qui la rejette. Lorsque le chef de la bande refait surface, Erin va reprendre l’enquête pour comprendre les événements qui ont conduit au drame, pour apaiser ses démons intérieurs et finalement régler ses comptes avec ce qui l’a anéantie ». Au cinéma la semaine prochaine.

Un peu moins de 20 ans après Shaft avec Samuel L. Jackson, voici de nouveau Shaft... encore avec Samuel L. Jackson. Dans cette nouvelle aventure, « John Shaft III (Jessie Usher) est un expert en informatique du FBI, spécialiste en cybercrime. Il ne voit que très rarement son père, John Shaft II (Samuel L. Jackson), lui-même neveu du célèbre John Shaft (Richard Roundtree). Père et fils vont cependant devoir faire équipe pour une enquête après le meurtre d'un ami d'enfance de Shaft Jr. ». Shaft (2019) n'a pas encore de date de sortie en France.

Juanita, Courage et rodéo : deux vies bouleversées

Netflix mettra en ligne Juanita le 8 mars : « Lassée de tout, Juanita décide de prendre la route pour changer d'horizon et vivre de nouvelles aventures ».

Le même jour, Courage et rodéo sera disponible. Cette histoire est inspirée de faits réels : « Amberley Snyder (Spencer Locke) espère décrocher une bourse d'études universitaires et faire carrière dans le rodéo, mais son rêve est brisé par un terrible accident. Paralysée des deux jambes, elle refuse de renoncer à ses ambitions et décide de retrouver sa place au sommet dans la compétition de course de barils ».

Willem Dafoe devient Vincent Van Gogh, Hulu adapte le roman Catch-22

Dans At Eternity's Gate, Willem Dafoe incarne Vincent Van Gogh pendant les dernières années de sa vie, qui furent aussi tourmentées que prolifiques. Le film sera mis en ligne dans trois jours. C'est également le 15 janvier que la première saison d'Umbrella Academy sera disponible : « À la mort de leur père, des frères et sœurs aux pouvoirs extraordinaires découvrent des secrets de famille traumatisants et une menace terrible qui plane sur l'humanité ».

Hulu présente la série Catch-22 adaptée du roman éponyme de Joseph Heller. L'histoire « suit les aventures et les mésaventures d'un escadron aérien américain en Italie pendant la Seconde Guerre mondiale ». Sur la plateforme de streaming le 17 mai.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous signaler les films qui vous intéressent via les commentaires ou bien sur ce sujet dédié aux critiques cinéma de notre forum.