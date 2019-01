Les contributions issues du « grand débat » seront publiées en Open Data

Le gouvernement s’est engagé à ce que les contributions déposées par les Français dans le cadre du « grand débat » soient diffusées en Open Data, afin de permettre à quiconque d’en faire ses propres analyses. L’exécutif continue cependant de faire la sourde oreille quant aux demandes de transparence relatives au code source de la plateforme.

« Tout doit être en transparence totale. Les garants y sont extraordinairement attachés, nous aussi » a assuré Sébastien Lecornu, le ministre chargé du pilotage du « grand débat national » né de la crise des « gilets jaunes ». Interrogé hier matin par France Inter, le représentant du gouvernement a annoncé que les contributions déposées sur la plateforme de consultation choisie par l’exécutif seraient accessibles à tous, en Open Data – conformément à ce qu’avaient demandé les cinq « garants » en début de semaine.

« On fait quelque chose de neuf. Et on essaie de le faire en toute transparence » a confirmé le Premier ministre dans la soirée, également sur France Inter. « Nous avons voulu faire en sorte que toutes les données, toutes les contributions, tout ce qui sera produit (les comptes rendus, etc.) soit accessible à tous ceux qui le souhaitent. Et ce sera un des éléments indispensables de la transparence, et je dirais même de l’utilité du débat », a déclaré Édouard Philippe.

Des contributions traitées grâce à de « l’intelligence artificielle »