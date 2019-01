Bandes-annonces : À cause des filles, L'Intervention (GIGN), Ted Bundy, Convoi Exceptionnel

Cette semaine, Christian Clavier et Chantal Lauby se demandent ce qu'ils ont encore fait au Bon Dieu, tandis que L'Intervention revient sur la naissance du GIGN. Ces derniers jours auront été riches en bandes-annonces. Pêle-mêle, signalons Les Crevettes Pailletées, Extremely Wicked, Shockingly Evil, Space Force, Ghostbusters 2020, etc.

Quatre déménagements et un mariage raté

On prend les mêmes et on recommence. Dans Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ? Philippe de Chauveron met de nouveau en scène Claude Verneuil (Christian Clavier), Marie Verneuil (Chantal Lauby) ainsi que leurs quatre filles et autant de gendres. Ces derniers sont prêts à quitter la France avec femmes et enfants pour tenter leur chance à l’étranger. Claude et Marie vont tenter de les retenir car ils ne s'imaginent pas vivre avec leur famille loin d’eux.

Dans À cause des filles..? Pascal Thomas dirige une pléiade d'acteurs de renom : José Garcia, Audrey Fleurot, Irène Jacob, Pierre Richard, Victoria Olloqui, Rossy de Palma, Frédéric Beigbeder, François Morel, Brenard Ménez, etc. Voici le pitch de cette comédie : « À l’occasion d’une noce d’où le mari s’est enfui, à peine la cérémonie terminée, chacun, en guise d’épithalame – ce chant composé à l’occasion d’un mariage – va s’employer à remonter le moral de la mariée. Tous ont leur mot à dire sur l’inconstance, les surprises de la vie conjugale, les péripéties inattendues et les amours malheureuses ».

Une histoire d'amour nait, une autre se termine

Passons à un drame avec Si Beale Street pouvait parler de Barry Jenkis. Il s'agit d'une adaptation du roman éponyme de James Baldwin : « Harlem, dans les années 70. Tish et Fonny s'aiment et envisagent de se marier. Alors qu'ils s'apprêtent à avoir un enfant, le jeune homme, victime d'une erreur judiciaire, est arrêté et incarcéré. Tish s'engage dans un combat acharné pour prouver l'innocence de Fonny et le faire libérer… »

Enchainons avec une comédie dramatique : Les Estivants, de Valeria Bruni Tedeschi. Voici le résumé de l'histoire : « Une grande et belle propriété sur la Côte d’Azur. Un endroit qui semble hors du temps et protégé du monde. Anna arrive avec sa fille pour quelques jours de vacances. Au milieu de sa famille, de leurs amis, et des employés, Anna doit gérer sa rupture toute fraîche et l’écriture de son prochain film ».

La naissance du GIGN et un film d'animation pour la famille

Pour les amateurs de faits historiques, L'Intervention sera à l'affiche. L'action se déroule en 1976 à Djibouti et retrace la naissance du GIGN. C'est le second film de Fred Grivois, après La Résistance de l'air en 2015. Voici le pitch : « Des terroristes prennent en otage un bus d’enfants de militaires français et s’enlisent à une centaine de mètres de la frontière avec la Somalie. La France envoie sur place pour débloquer la situation une unité de tireurs d'élite de la Gendarmerie. Cette équipe, aussi hétéroclite qu’indisciplinée, va mener une opération à haut risque qui marquera la naissance du GIGN ».

Terminons les sorties de demain par un film d'animation pour toute la famille, Minuscule 2 - Les Mandibules du Bout du Monde : « Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton… à destination des Caraïbes ! Une seule solution : reformer l’équipe de choc ! ».

Trois films déjantés : Les Crevettes Pailletées, The Beach Bum et Shazam!

Du côté des bandes-annonces, Universal Pictures a mis en ligne une vidéo pour Les Crevettes Pailletées de Cédric Le Gallo et Maxime Govare. Une équipe de nageurs se prépare pour les Gay Games avec un entraineur inattendu : Mathias Le Goff, vice-champion du monde de natation. Suite à des propos homophobes, il a été condamné par sa fédération à entrainer cette équipe de water-polo. Il va alors découvrir « un univers décalé qui va bousculer tous ses repères et lui permettre de revoir ses priorités dans la vie ». Au cinéma le 8 mai.

Après Spring Breakers, Harmony Korine revient avec un film tout aussi déjanté : The Beach Bum. Matthew McConaughey y tient le rôle principal, celui d'un certain Moondog. Il ne vit que selon ses propres règles, mais il va faire face à quelques déboires. Zac Efron, Martin Lawrence et Snoop Dogg sont également à l'affiche.

Warner Bros nous a proposé récemment une nouvelle vidéo pour Shazam! qui sortira le 3 avril. Pour rappel, ce film suit Billy Batson, un adolescent qui se transforme en superhéros lorsqu'il prononce ce mot « magique »... alors que dans la vrai tout ce que l'on peut obtenir c'est le titre de la chanson que l'on écoute. Le studio propose aussi une nouvelle vidéo pour La Grande Aventure Lego 2 un peu moins d'un mois avant sa sortie dans les salles obscures.

Walter le vigile, Convoi Exceptionnel avec Depardieu et Clavier

Walter n'est pas sans rappeler d'autres films du genre : « Une équipe de jeunes braqueurs menée par Goran, leur éducateur, pénètre dans un hypermarché la nuit. Leur objectif : faire tomber le mur mitoyen qui donne sur la réserve d’une bijouterie. Seulement voilà, ils sont loin d’imaginer que Walter, le vigile de garde, n’est autre qu’un ancien chef de guerre africain. Devant leur comportement irrespectueux et outrancier, Walter décide, l’espace d’une nuit, de les envoyer en enfer ». Au cinéma le 20 mars.

Bertrand Blier (fils de Bernard Blier) met en scène Gérard Depardieu et Christian Clavier dans Convoi Exceptionnel : « C’est l’histoire d’un type qui va trop vite et d’un gros qui est trop lent. Foster rencontre Taupin. Le premier est en pardessus, le deuxième en guenilles. Tout cela serait banal si l’un des deux n’était en possession d’un scénario effrayant, le scénario de leur vie et de leur mort. Il suffit d’ouvrir les pages et de trembler… »

L'horreur dans Extremely Wicked, Shockingly Evil, and Vile et Us

Il y a quelques jours, le studio a mis en ligne une vidéo pour le film d'horreur Us qui sortira le 20 mars. « Après une journée tendue à la plage avec leurs amis les Tyler (Elisabeth Moss, Tim Heidecker, Cali Sheldon et Noelle Sheldon) les Wilson rentrent enfin à la maison où ils découvrent quatre personnes se tenant la main dans leur allée. Ils vont devoir alors affronter le plus terrifiant et inattendu des adversaires: leurs propres doubles ».

Restons dans l'horreur avec Extremely Wicked, Shockingly Evil, and Vile. Il s'agit d'un film librement adapté à partir de l'histoire du tueur en série, violeur et nécrophile Ted Bundy. Son côté des plus sordide se conjugue avec sa beauté, son charisme et son intelligence, qui sont autant d'atouts dont il se sert pour appréhender ses victimes.

Cette première bande-annonce avec Zac Efron dans le rôle principal laisse par contre un goût amer à de nombreux internautes : le côté séducteur et beau parleur du psychopathe était largement mis en avant, avec une bande sonore entrainante, laissant presque oublier toutes ses atrocités. Dans le même temps, la qualité du jeu de Zec Efron est saluée par les critiques. Le film n'a pas de date de sortie pour le moment.

My Beautiful Boy dans une semaine, All Inclusive dans 15 jours

Signalons aussi All Inclusive de Fabien Onteniente et avec de nombreux acteurs de renom : Franck Dubosc, François-Xavier Demaison, Josiane Balasko, Thierry Lhermitte, Mister V, Maïwenn... La sortie est programmée pour le 13 février.

Voici le pitch : « Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno s’envole seul pour une semaine dans un club de vacances All Inclusive aux Caraïbes. Une mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule, il va devoir partager sa chambre avec Jean-Paul Cisse, éternel célibataire très envahissant… Avec Lulu, retraitée et veuve très open, Caroline, Manon et Sonia, trois copines venues enterrer le divorce de la première et Edouard Laurent, le directeur du Club Caraïbes Princess, les deux vacanciers ne sont pas près d’oublier leur séjour sous le soleil des cocotiers ».

Une semaine avant sa sortie, Metropolitan Films revient sur My Beautiful Boy avec Steve Carell : « Pour David Sheff, la vie de son fils, Nicolas, un jeune homme brillant, sportif, à l’esprit vif et cultivé, était déjà toute tracée : à ses 18 ans, Nic était promis à une prestigieuse carrière universitaire. Mais le monde de David s’effondre lorsqu’il réalise que Nic a commencé à toucher à la drogue en secret dès ses 12 ans. De consommateur occasionnel, Nic est devenu accro à la méthamphétamine et plus rien ne semble possible pour le sortir de sa dépendance ».

Captain Marvel arrive, John Wick et SOS Fantômes reviennent

Au cours des dernières semaines, Marvel a mis en ligne une nouvelle vidéo pour Captain Marvel, qui sortira le 6 avril. Nous retrouverons ensuite cette superhéroïne dans Avengers 4 : Endgame, qui signera la fin d'une saga pour le groupe de superhéros. L'univers Marvel continuera d'évoluer, mais il sera largement remodelé à la fin de ce film a prévenu les réalisateurs.

Metropolitan Films a pour sa part dévoilé une première bande-annonce toujours aussi animée pour le troisième volet des aventures de John Wick : Parabellum. L'histoire se déroule juste après le second opus où John Wick a transgressé une règle fondamentale : il a tué à l’intérieur même de l’Hôtel Continental. Il est donc « excommunié », « tous les services liés au Continental lui sont fermés et sa tête mise à prix ». Il ne se laissera évidemment pas faire.

Pour les nostalgiques, SOS Fantômes reviendra en 2020 pour un troisième opus, avec Jason Reitman aux commandes. Oui, il s'agit bien du fils d'Ivan Reitman, le réalisateur des deux premiers SOS Fantômes (1984 et 1989), qui est d'ailleurs un des producteurs de Ghostbusters 2020.

Umbrella Academy et Space Force sur Netflix , The Boys sur Amazon Prime

Comme toujours, Netflix a été relativement actif au cours des derniers jours. Commençons avec Umbrella Academy : « l'histoire d'une famille de superhéros totalement déjantée qui a huit jours et pas un de plus pour se ressaisir et sauver le monde ». Nous avons également la seconde saison de Suburra, High Flying Bird sur le monde du basket et Paris est à Nous : « Rêve et réalité s'entremêlent dans la difficile vie amoureuse d'une jeune femme alors même que Paris oscille entre tension sociale, protestation et tragédie ».

Dans Dirty John, Eric Bana et Connie Britton nous proposent une série policière en huit épisodes inspirés d'un podcast du Los Angeles Times : « Sexy, provocateur et angoissant, ce thriller reprend des événements ayant fait les gros titres et choqué le monde entier pour raconter une histoire d'amour en ligne qui a mal tourné ».

La plateforme de streaming annonce Space Force, une série inspirée de la Space Force (une 6e division au sein des forces armées américaines) annoncée par Donald Trump le 18 juin de l'année dernière. Enfin, Amazon Prime Video n'est pas en reste avec The Boys : « Dans un monde où les superhéros embrassent le côté sombre de leur célébrité et de leur notoriété, The Boys est centré sur un groupe de justiciers qui veut les vaincre ».

Comme toujours, n'hésitez pas à nous signaler les films qui vous intéressent via les commentaires ou bien sur ce sujet dédié aux critiques cinéma de notre forum.