Replay : destination Lune, surveillance et route de la soie

Ces derniers jours, la télévision a consacré une série de documentaires à la Lune et sa conquête, est revenue sur les formes actuelles de la surveillance et s'est intéressée à l'histoire de la route de la soie. Elle s'est aussi adonnée à quelques obsessions, comme l'Égypte ancienne.

Chaque semaine, nous vous proposons une sélection manuelle de ce qu'il ne fallait pas manquer dans vos programmes TV. Garantie sans sponsoring et autre tracking de vos habitudes, vous permettant de savoir ce qu'il y a d'intéressant à regarder en replay ce week-end (surtout s'il ne fait pas beau et que votre séance de VTT tombe à l'eau).

Nous utilisons ainsi seulement nos petits bras et éventuellement vos suggestions. Si vous repérez une émission qui mérite selon vous de paraître dans notre sélection, vous avez deux possibilités :

Notez que la sélection se limite pour le moment aux replays de programmes TV, mais pourra s'étendre à d'autres médias. Nous avons pour le moment quelques idées et ferons sans doute des essais dans les semaines à venir. Mais n'hésitez pas à nous proposer vos suggestions, cette chronique évoluant pour vous et avec vous, à ciel ouvert ;)

Drague, Égypte ancienne et aviation

Cette semaine, Consomag de France 2 dédie une de ses pastilles à la e-réputation. Dans sa dernière émission, consacrée aux évolutions du couple, Complément d'enquête consacre un sujet à la drague sur Tinder et les mauvaises rencontres qu'y ont vécu certains. Pour sa part, Envoyé Spécial a consacré une émission au glyphosate et le débat autour de son interdiction en France.

La chaine publique propose aussi un long documentaire sur l'histoire de la Cinquième République, alimenté par des entretiens d'anciens présidents et ministres. France 5 a mis en ligne deux documentaires sur l'Égypte ancienne : « Le buste de Néfertiti » (jusqu'au 20 janvier) et « Toutankhamon, les secrets de la momie ».

Sur M6, Capital dénonce le gaspillage industriel, notamment celui des invendus de vendeurs tiers par Amazon, décortiqué par MiniMachines. LCP rediffuse le long documentaire « Jeux vidéo, les nouveaux maitres du monde » de 2016.

Arte remet en ligne son documentaire sur l'aviation électrique (jusqu'au 13 janvier 2020). La chaine s'intéresse aussi aux « secrets de l’amitié entre chiens et hommes » (jusqu'au 4 avril). Enfin, Xenius se penche sur l'avènement de la télémédecine (jusqu'au 15 avril).

Rendez-vous sur la Lune

À tous les fans de Niel Armstrong et à ceux qui considèrent que la mission sur Séléné est la meilleure de Mass Effect, Arte consacre une longue série de films et documentaires, Winter of Moon. La chaine propose plusieurs films (dont Moonwalker avec Mickael Jackson) et des émissions sur la lune et sa conquête.

Elles incluent « Lune, le huitième continent » (jusqu'au 8 février), qui revient sur la course de quelques milliardaires pour atteindre cette terre que personne n'a visité depuis 1972. Arte intègre aussi « Mission, vivre sur la lune » (jusqu'au 6 février), sur les projets de colonies lunaires et leurs défis. Bien sûr, elle traite de la conquête qui a permis aux premiers hommes d'y marcher il y a 50 ans (jusqu'au 6 février).

Surveillance en ligne et hors ligne

Sur France 3, Réseau d’enquêtes se penche sur la multiplication des systèmes de vidéosurveillance et sur le pistage de nos activités numériques, deux faces d'une même pièce. L'émission s'inquiète de l'accumulation de données par la puissance publique, la médecine et des sociétés privées et de ses conséquences.

L'équipe enquête (comme d'autres avant elle) sur le pouvoir que confèrent ces informations, l'anonymat factice que promettent certains service, ainsi que sur la régulation de l'espace public par les caméras. Elle s'intéresse aussi à la reconnaissance faciale, de plus en plus utilisée, et bien entendu ses risques.

Les apports de la route de la soie

Science grand format de France 5 dédie sa dernière émission à la Route de la soie, les inventions qui ont permis aux peuples de se rencontrer et les évolutions qu'ont engendré ces échanges. Elle aurait été formée il y a 4 000 ans, reliant la Chine au monde occidental.

L'émission se penche aussi sur les évolutions des guerres, comme l'avènement de la cavalerie et l'invention de la poudre. Elle revient dans le détail sur toutes ces évolutions, sur plusieurs millénaires, notamment l'arrivée du papier et de l'imprimerie, un séisme politique.