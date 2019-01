Le virement instantané se répand en France, parfois gratuit : comment ça marche ?

Il est désormais possible d'effectuer un virement ou un paiement dans la zone SEPA, effectif en 10 secondes. Une promesse de la BCE devenue réalité ces dernières semaines. Mais dans la pratique, tout n'est pas si simple.

Une petite révolution se prépare depuis quelques années dans le monde bancaire européen : le virement et le paiement instantanés. Après le passage du RIB à l'IBAN pour la zone SEPA, ce second changement d'ampleur va directement affecter les clients et les possibilités qui s'ouvrent à eux.

Car si la révolution numérique a touché les banques, c'est surtout pour les activités de trading, les procédures internes et l'accès aux comptes en ligne. Les services, eux, mettent du temps à évoluer, malgré la pression des nouveaux usages poussés par les néobanques et de sociétés comme PayPal.

Rattraper le retard