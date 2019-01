Soldes d'hiver 2019 : le récap' des bons plans du moment

C'est parti ! Depuis ce matin 8h00, les boutiques en ligne et physiques peuvent proposer des soldes à leurs clients. La Team Bons Plans est évidemment sur le pont afin de vous proposer une sélection des meilleures offres. Des dizaines sont déjà en ligne, d'autres suivront tout au long de la journée, et des prochaines.

D'une durée de six semaines, les soldes permettent aux boutiques de revendre à perte, ce qui est interdit le reste de l'année. Pour rappel, les dates de début des deux périodes officielles sont toujours les mêmes : le deuxième mercredi de janvier et le quatrième mercredi de juin, sauf exception.

Encore six semaines pour l'instant

La durée légale est passée de cinq à six semaines en 2015, mais elle sera prochainement revue à la baisse, comme précisé dans le projet de loi PACTE. Cette période de soldes d'hiver 2019 n'est pas concernée, car ce projet ne sera examiné au Sénat qu'en ce mois de janvier.

« Sauf modification en cours d'examen, l'article 8 doit entrer en vigueur 6 mois après la promulgation de la loi. Les dates de début et de fin des périodes de soldes seront alors fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie », explique le site de l'Économie, des Finances, de l'Action et des Comptes publics.

Droits des consommateurs

Comme toujours, la répression des fraudes appelle à la prudence : « synonymes de "bonnes affaires", les soldes riment parfois avec arnaques ». Sur le site de la DGCCRF, on trouve d'ailleurs un rappel toujours utile des règles et droits des consommateurs. Morceaux choisis : « Les limitations de garanties sur les soldes sont illégales. Un article soldé bénéficie des mêmes garanties en matière de défauts de fabrication non apparents, de défauts de conformité ou de service après-vente que tout autre article ».

De plus, même en période de soldes, « en cas de vice caché, le vendeur est tenu de remplacer l'article ou de le rembourser. En cas de défaut de conformité identifié dans les deux ans après l’achat, le vendeur est tenu de vous proposer la réparation ou le remplacement du bien non-conforme, ou, en cas d’impossibilité de ces deux options, de vous rembourser le bien ».

Moteur de recherche et tri par catégorie à la rescousse

Comme toujours, les stocks sont généralement très limités et il faut donc être rapide pour profiter des meilleures offres. Vous pouvez utiliser notre moteur de recherche et le tri par catégorie pour identifier plus facilement des offres. Vous pouvez également nous notifier de vos trouvailles via ce formulaire dédié en bas de cette page.

Pour recevoir l'ensemble de nos offres dès leur publication, vous pouvez vous abonner à ce flux RSS, notre compte Twitter ou encore vous inscrire à nos newsletters :

Recevoir nos bons plans par email

Comme d'habitude, voici l'ensemble des offres disponibles triées par catégorie :