Replay : Shadoks, Alfred Hitchcock et colonies spatiales

Ces dernières semaines, la télévision a célébré la vaine épopée des Shadoks, est revenue sur la carrière d'Alfred Hitchcock et s'est demandée comment coloniser d'autres planètes. Elle a aussi publié une palanquée de documentaires, dont une rencontre avec des millionnaires du Bitcoin.

Chaque semaine, nous vous proposons une sélection manuelle de ce qu'il ne fallait pas manquer dans vos programmes TV. Garantie sans sponsoring et autre tracking de vos habitudes, vous permettant de savoir ce qu'il y a d'intéressant à regarder en replay ce week-end (surtout s'il ne fait pas beau et que votre séance de VTT tombe à l'eau).

Nous utilisons ainsi seulement nos petits bras et éventuellement vos suggestions. Si vous repérez une émission qui mérite selon vous de paraître dans notre sélection, vous avez deux possibilités :

Notez que la sélection se limite pour le moment aux replays de programmes TV, mais pourra s'étendre à d'autres médias. Nous avons pour le moment quelques idées et ferons sans doute des essais dans les semaines à venir. Mais n'hésitez pas à nous proposer vos suggestions, cette chronique évoluant pour vous et avec vous, à ciel ouvert ;)

Nanars, documentaires en pagaille et Bitcoin

Arte diffuse deux films d'Ed Wood, considéré comme l'un des pires réalisateurs de l'histoire du cinéma : le culte Plan 9 From Outer Space et La nuit des revenants, tous deux disponibles sur YouTube. La chaine fournit aussi le nanar 007 ½ : L'invincible kid du Kung Fu, avec Weng Weng, qui avait eu droit à un épisode d'Escale à Nanarland chez Allociné. Elle diffuse également The Artist, avec Jean Dujardin, jusqu'au 8 janvier.

La chaine franco-allemande enchaine aussi les documentaires. Elle se demande si le jeûne peut être une thérapie (jusqu'au 5 mars). Elle explore des inspirations de la médecine chez les animaux (jusqu'au 14 mars), s'intéresse à l'évolution des lézards (jusqu'au 27 janvier) et raconte la vie secrète d'un nid de tortues marines (jusqu'au 3 mars).

Sur cette lancée, elle gravit le mont Saint Helens « sous haute surveillance » (jusqu'au 2 février) et l'Öraefajökull islandais (jusqu'au 3 avril). En outre, elle a mis en ligne un documentaire de 2003 sur l'album Dark Side Of The Moon de Pink Floyd (jusqu'au 30 mars). Elle rediffuse « Génération Spoutnik, l'âge d'or de la science-fiction » jusqu'au 16 février. Enfin, une de ses pastilles est consacrée aux « fake news » sur Facebook.

Arte Regards a rencontré des millionnaires du Bitcoin, sujet tendance s'il en est ; émission disponible jusqu'au 1er mars.

France 5 est revenu sur « Le mythe de la Sainte Lance », disponible jusqu'à ce soir. Tout compte fait de France 2 a produit un reportage sur les gains énergétiques supposés de la voiture électrique.

Les Shadoks sous toutes les coutures

Arte Creative sort sa plus belle pompe et s'intéresse au monde des Shadoks, dans une nouvelle série en dix épisodes. À partir d'archives et d'entretiens avec l'équipe, la chaine plonge dans cet univers né à la fin des années 60 de l'esprit de Jacques Rouxel.

De sa création à son histoire (oui, il y en a une), la série est décortiquée avec les témoignages de ses contributeurs, avec une narration calquée sur celle de l'époque. Bien entendu, elle revient sur ce que l'œuvre dit de notre monde et du pouvoir.

Une bonne dose d'Hitchcock

Pour Arte, l'oisiveté des fêtes est une belle occasion de s'instruire. La chaine propose cinq des premiers films d'Alfred Hitchcock en replay, comme Chantage et À l'est de Shanghaï. Ces films, pour certains muets, ne sont pas les plus connus de l'auteur de Psychose et La Mort aux trousses, mais donnent un autre regard sur sa filmographie.

Cette copieuse sélection est accompagnée d'un documentaire sur sa carrière et son entretien avec François Truffaut. Sont notamment interviewés des créateurs au travail influencé par le premier, dont la carrière a réellement décollé dans les années 50.

Comment coloniser d'autres planètes (jusqu'au 20 janvier)

Dans son dernier épisode, Science grand format de France 5 propose de réfléchir au déménagement de l'humanité sur d'autres planètes, possiblement dans plusieurs générations. L'équipe tente de visualiser ce que serait concrètement une telle colonie spatiale.

Elle cherche aussi les défis à relever, par exemple la lutte contre les rayonnements cosmiques, l'approvisionnement en eau ou le moral des colons. Pour cela, elle rencontre des chercheurs qui tentent d'y répondre, avec des questions très précises en tête.