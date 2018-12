Le récap' des bons plans du moment, semaine 52

Voilà, le barbu vêtu de rouge est passé avec son lot de cadeaux. D'ailleurs si celui-ci vous a offert une enceinte connectée vous pouvez suivre notre guide pour essayer de protéger votre vie privée. La team Bons Plans continue ses recherches afin de vous aider à dépenser judicieusement vos étrennes.

Microsoft entretient la magie de Noël avec plusieurs promotions chez les revendeurs sur les Xbox, comme ce pack à 209,99 euros chez Cdiscount composé d'une Xbox One S 1 To avec les jeux Gears of war 4, Forza Horizon 4, 3 mois de Xbox Live et 10 euros de carte cadeau Xbox. Signalons aussi cette Nintendo Switch avec Super Mario Odyssey et Mario Kart 8 Deluxe à 389,99 euros.

Pour les moins pressés, sachez que les soldes d'hiver approchent et débuteront le mercredi 9 janvier à partir de 8h précises.

Comme d'habitude, voici l'ensemble des offres disponibles, triées par catégorie :