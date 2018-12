Replay : le défi de Venise, l'ascension d'Amazon et la mesure de la Terre

Ces derniers jours, le petit écran s'est demandé comment sauver Venise des eaux, pourquoi Amazon domine l'eCommerce ou comment mesurer notre planète. Sur YouTube, Noclip explore l'influence d'Half-Life, 20 ans après sa sortie.

Chaque semaine, nous vous proposons une sélection manuelle de ce qu'il ne fallait pas manquer dans vos programmes TV. Garantie sans sponsoring et autre tracking de vos habitudes, vous permettant de savoir ce qu'il y a d'intéressant à regarder en replay ce week-end (surtout s'il ne fait pas beau et que votre séance de VTT tombe à l'eau).

Nous utilisons ainsi seulement nos petits bras et éventuellement vos suggestions. Si vous repérez une émission qui mérite selon vous de paraître dans notre sélection, vous avez deux possibilités :

Notez que la sélection se limite pour le moment aux replays de programmes TV, mais pourra s'étendre à d'autres médias. Nous avons pour le moment quelques idées et ferons sans doute des essais dans les semaines à venir. Mais n'hésitez pas à nous proposer vos suggestions, cette chronique évoluant pour vous et avec vous, à ciel ouvert ;)

Chine actuelle, maladies et oiseaux

Cette semaine, Arte propose « Le monde selon Xi Jinping », un long portrait du président chinois jusqu'au 15 février. La chaine a aussi mis en ligne « Chine : les villages 2.0 », sur la conversion de certains villages traditionnellement centrés sur l'agriculture, en producteurs de produits artisanaux vendus en ligne.

Elle diffuse aussi « Guérir avec les chevaux », sur les bienfaits thérapeutiques prêtés à l'équitation, disponible jusqu'à ce soir. Sur un autre ton, Thema présente « Quand les multinationales attaquent les États » sur les tribunaux d'arbitrage internationaux entre pays et grandes entreprises. L'émission est en ligne jusqu'au 2 février.

La chaine rediffuse aussi « Meeting Snowden », produit en 2016, qui revient sur les révélations qui ont ébranlé les services de renseignement américains. Arte Journal a consacré une pastille aux Mongols, qui « étouffent sous la pollution ».

France Ô a consacré un documentaire à la drépanocytose, « des faucilles dans les veines », une maladie rare qui cause de nombreuses douleurs. En ligne jusqu'au 16 décembre. La série « Sur les toits du monde » de France 5 part dans Les Rocheuses (jusqu'au 11 janvier). Sur Arte, « Le silence des oiseaux » centre son dernier épisode sur la disparition des habitats (jusqu'au 17 décembre).

RMC Découverte rediffuse « Les grandes heures de l'automobile française » (jusqu'au 18 décembre), en parallèle des documentaires « La force du vent » et « La science des forces de la nature » sur les tsunamis, jusqu'au 21 décembre.

Enfin, la chaine YouTube Noclip propose un documentaire de 1h45 (en anglais) sur l'héritage d'Half-Life, à l'occasion de ses 20 ans. L'équipe discute notamment avec Randy Pitchford (Gearbox) et Vice Zampella (Respawn), qui ont travaillé sur des jeux issus liés à la saga. Attention : l'émission n'est pas encore sous-titrée en français.

Maintenir Venise à flot (jusqu'au 13 janvier)

Science grand format de France 5 s'intéresse aux techniques de construction et les recherches menées pour protéger la ville de Venise, une prouesse technique menacée par le poids des années. Le niveau de l'eau a monté de 30 centimètres sur le dernier demi-siècle. L'émission assimile la cité à l'Atlantide, dont elle pourrait suivre le chemin.

Elle revient sur tous les facteurs qui mènent à la lente érosion de la cité, comme les crustacés et les plans envisagés pour y remédier. À noter que l'affaissement de la ville Téhéran a fait l'objet d'un large article de Nature (et d'un résumé français par Science et avenir).

Amazon à la conquête du monde (jusqu'au 17 décembre)

Arte revient sur la montée fulgurante d'Amazon dans nos vies, du commerce en ligne aux assistants vocaux. Géant logistique et informatique, ses services ont peu d'égaux aujourd'hui. Comme d'autres émissions sur l'entreprise, elle revient sur les choix initiaux de ses fondateurs, dont Jeff Bezos, puis embraie sur son modèle économique.

La chaine se penche aussi sur la stratégie financière du groupe, avec sa large optimisation fiscale, et la dépendance de plus en plus grande de pans entiers de la société aux entreprises du numérique. Elle discute notamment avec Margrethe Vestager, commissaire européenne à la concurrence, en pointe sur le pouvoir des géants du Net.

Les nouvelles techniques de mesure de la Terre (jusqu'au 16 janvier)

La chaine franco-allemande se penche enfin sur les nouvelles méthodes de cartographie et de mesure de notre planète bleue. De l'imagerie satellite au big data, en passant par les drones, le documentaire suit les évolutions technologiques et leurs effets sur notre vision du monde.

Il anticipe aussi les promesses technologiques, notamment des voitures autonomes qui pourraient « améliorer la sécurité sur les routes » et de nouveaux systèmes de navigation. Des gens arpentent toujours la Terre, entre autres pour voir l'état des calottes glaciaires.