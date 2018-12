Devant la justice européenne, PlayTV.fr marque un point important face à France Télévisions

Épilogue européen pour l’affaire Play Media contre France Télévision. La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 13 décembre son arrêt destiné à arbitrer le bras de fer entre les deux protagonistes. Il est clairement en faveur du service en ligne. Néanmoins, le doute persiste sur ses effets en France.

PlayTV.fr est un service édité par Play Media, qui a pour ambition de distribuer les chaînes de télévision. En contrepartie, le site se rémunère sur des publicités intégrées en amont ou lors du visionnage.

Après quelques déboires, il a été reconnu comme distributeur par le CSA. À ce titre, il se voit contraint à une obligation de « must carry ». Prévue par la loi de 1986 sur la liberté de communication, elle arrange bien PlayTV puisqu’elle se concrétise par la diffusion impérative des chaînes de télévision publiques.

Seulement, France Télévisions s’est opposée à ce modèle qui vient visiblement faire de l’ombre à son propre écosystème. Le groupe a même obtenu gain de cause devant la cour d’appel de Paris, qui a vu dans cette rediffusion autant d'actes de contrefaçon. La startup parisienne fut même condamnée à près de 1,5 million d’euros de dommages et intérêts.

Pourquoi ? Selon les juges du fond, l’obligation de « must carry », derrière laquelle s’abrite le service en ligne, ne peut être considérée comme une exception au droit d’auteur et aux droits voisins. Or, d’après France TV, « certains ayants droit (studios américains, détenteurs de droits sportifs) imposent des interdictions concernant la reprise sur l’internet “ouvert” des diffusions autorisées sur les réseaux hertziens, ou limitent ces reprises du signal hertzien aux seuls sites Internet des diffuseurs ».

Dit autrement : ceux qui, comme PlayTV, veulent reprendre des flux publics au titre du « must carry », devraient préalablement obtenir une autorisation de tous les éditeurs des contenus.

Le statut de PlayTV devant la CJUE