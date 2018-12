Fuite de données personnelles au Quai d'Orsay

Le ministère des Affaires étrangères révèle le vol des informations des « personnes à prévenir » en cas de problème d'un voyageur. Les adresses email et numéros de téléphone sont concernés.

Après huit ans d'activité, le service Ariane a droit à sa fuite de données. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères confirme le vol d'informations personnelles, d'abord signalé par email à des personnes concernées. Le service permet aux voyageurs d'obtenir des informations de sécurité sur leur déplacement et d'inscrire des personnes à contacter.

Ce sont justement ces données qui ont fuité : nom, prénom, numéro de téléphone et adresse email des contacts. Leur nombre n'est pas précisé.

Le ministère dit avoir alerté la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) et saisi la justice. Il garantit avoir pris les mesures nécessaires pour empêcher une nouvelle fuite, sans les détailler. Le service reste fonctionnel. « Ces incidents ne remettent pas en cause sa fiabilité et son utilité pour la sécurité des déplacements des Français à l’étranger », estime le Quai d'Orsay.

« On ne peut exclure que ces données puissent être utilisées par des tiers à des fins publicitaires (par courriel ou SMS), d'hameçonnage (« phishing ») ou de tentative d'escroquerie », prévient le Quai d'Orsay dans son email aux victimes. Jérôme Notin, directeur général du groupement Acyma, recommande de doubler de vigilance sur les messages reçus par l'adresse concernée.

Le ministère propose de contacter mesdonnees.ariane@diplomatie.gouv.fr.