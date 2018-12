L’Assemblée nationale lance une étude pour développer son propre « NosDéputés.fr »

Alors que le site « NosDéputés.fr » fait régulièrement l’objet d’attaques de la part des élus du Palais Bourbon, l’Assemblée s’apprête à lancer une étude « sur la faisabilité d’un nouvel outil de (...) mesure de l’activité des députés ». L’association Regards Citoyens craint que ce projet « s’avère quelque peu vain ».

Présences en commission de tel ou tel député, prises de paroles dans l'hémicycle, nombre de questions au gouvernement, d’amendements ou de propositions de loi déposés... Depuis 2009, le site « NosDéputés.fr » recoupe différentes informations publiques (issues du Journal officiel et du site de l’Assemblée nationale), dans l’objectif de « donner aux citoyens de nouveaux outils pour comprendre et analyser le travail de leurs représentants ».

Cet outil développé par l’association Regards Citoyens suscite toutefois des critiques répétées de la part des parlementaires. « Le site NosDéputés.fr ne reflète pas fidèlement l'activité des députés en l'état et demande des améliorations substantielles pour qu'il ne soit pas instrumentalisé par des détracteurs mal intentionnés » pestait par exemple Joachim Son-Forget (LREM), quelques semaines après son arrivée au Palais Bourbon.

De nombreux députés font les frais des raccourcis de certains, y compris au sein de la presse. Et pour cause : le site du collectif Regards Citoyens repose sur des indicateurs quantitatifs. Sauf qu’un « bon » parlementaire n’est pas forcément celui qui est le plus présent en hémicycle ou qui dépose beaucoup d’amendements...

La Questure commande une « étude de faisabilité » à 30 000 euros