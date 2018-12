Le droit à l'oubli sur Google à nouveau devant la justice européenne

Le 10 janvier prochain, deux importantes affaires relatives au droit à l’oubli sur les moteurs de recherche seront auscultées par Maciej Szpunar, avocat général à la CJUE. Elles concernent l’une et l’autre sa portée territoriale et le sort des données sensibles.

Depuis son arrêt Costeja, rendu le 13 mai 2014, soit avant l’entrée en vigueur du RGPD, la cour considère que Google inc. est soumis à la directive de 1995 sur les traitements des données personnelles, ce par le biais de ses filiales publicitaires.

Mieux encore, l’arrêt a posé en substance que le moteur réalise un traitement lorsqu’il indexe des données personnelles. Il doit alors respecter une série d’obligations, en particulier le droit à l’effacement reconnu aux personnes physiques.

Selon la directive précitée, tout responsable du traitement doit en effet s’assurer que son traitement réponde à un certain niveau de qualité :

Les données à caractère personnel sont traitées loyalement et licitement

Les données sont « collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne [sont pas] traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités »

Les données sont « adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement »,

Les données sont « exactes et, si nécessaire, mises à jour »

Les données sont « conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement ».

À défaut, un coup de gomme s’impose dès lors qu’une requête associant un nom et un mot clef dirige vers un contenu ne répondant pas à ce niveau de qualité (données inexactes, non pertinentes, excessives, etc.).

Bras de fer entre la CNIL et Google sur la portée du droit à l'oubli