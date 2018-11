Bandes-annonces : Robin des Bois, Artemis Fowl, Black Snake, Boy Erased, Ultraman et d'autres

Taron Egerton incarne Robin des Bois, tandis que Pierre Niney joue le rôle d'un sapeur-pompier dans Sauver ou Périr. Le Grinch, Casse-noisette, Lola et ses frères sont également à l'affiche. Du côté des bandes-annonces, Disney était en forme avec Le Roi Lion et Artemis Fowl. Signalons aussi La Grande Aventure Lego 2 et Ultraman.

Héros imaginaire et réel : Robin des Bois vs Franck le sapeur-pompier

Demain, Robin des Bois reprendra du service sous les traits de Taron Egerton, en compagnie de Jamie Foxx et Jamie Dornan. La réalisation est confiée à Otto Bathurst (premier épisode de Black Mirror, L'Hymne national). Dans cette nouvelle très libre et moderne adaptation de l'histoire du prince des voleurs, « Robin de Loxley, combattant aguerri revenu des croisades, et un chef maure prennent la tête d’une audacieuse révolte contre la corruption des institutions ».

Cette histoire inspire décidément plusieurs réalisateurs. Pour rappel, en 2010, Russell Crowe était aux côtés de Cate Blanchett et William Hurt sous la direction de Ridley Scott dans Robin des Bois. En 2015, Max Boublil, Gérard Darmon et Patrick Timsit étaient à l'affiche de Robin des bois, la véritable histoire par Anthony Marciano.

Changeons de registre, mais restons dans la thématique des héros prêts à donner leur vie pour sauver les autres avec le drame Sauver ou Périr de Frédéric Tellier. Après avoir incarné le grand couturier Yves Saint Laurent dans le film Saint Laurent, Pierre Niney y tient le rôle principal, celui de Franck un jeune sapeur-pompier : « Il sauve des gens. Il vit dans la caserne avec sa femme qui accouche de jumelles. Il est heureux. Lors d’une intervention sur un incendie, il se sacrifie pour sauver ses hommes. À son réveil dans un centre de traitement des grands brûlés, il comprend que son visage a fondu dans les flammes. Il va devoir réapprendre à vivre, et accepter d’être sauvé à son tour ».

Lola, Casse-noisette et Le Grinch se donnent rendez-vous

Sur une note plus légère, Jean-Paul Rouvre se met en scène aux côtés de Ludivine Saigner et José Garcia dans Lola et ses frères. Voici le pitch : « Lola a deux frères : Benoit, qui se marie pour la 3e fois, et Pierre, qui débarque en retard au mariage… Excuses, reproches, engueulades, brouilles, chacun essaye de vivre sa vie de son côté. Benoit va devenir père sans y être prêt. Lola fait la rencontre de Zoher alors qu’elle s'occupe de son divorce. Quant à Pierre, ses problèmes professionnels s'enveniment. Tout dans leur vie devrait les éloigner, mais ces trois-là sont inséparables ».

Continuons pour avec une histoire fantastique : Casse-noisette et les quatre royaumes. « Tout ce que souhaite Clara, c’est une clé. Une clé unique en son genre, celle qui ouvrira la boîte contenant l’inestimable cadeau que sa mère lui a laissé avant de mourir. À la fête de fin d’année organisée par son parrain, Drosselmeyer, Clara découvre un fil d’or qui la conduit jusqu’à cette précieuse clé … mais celle-ci disparaît aussitôt dans un monde étrange et mystérieux. C’est dans ce monde parallèle que Clara va faire la connaissance d’un soldat nommé Phillip, d’une armée de souris, et des souverains de trois Royaumes : celui des Flocons de neige, celui des Fleurs et celui des Délices ».

Enfin, Le Grinch sera aussi à l'affiche, avec la voix de Laurent Lafitte. Il s'agit d'un conte de Noël un peu particulier : « Chaque année à Noël, les Chous viennent perturber la tranquillité solitaire du Grinch avec des célébrations toujours plus grandioses, brillantes et bruyantes. Quand les Chous déclarent qu’ils vont célébrer Noël trois fois plus fort cette année, le Grinch réalise qu’il n’a plus qu’une solution pour retrouver la paix et la tranquillité : il doit voler Noël ».

Le Roi Lion et Artemis Fowl chez Disney

Impossible de passer à côté : Disney a mis en ligne une bande-annonce pour le remake du Roi Lion par Jon Favreau (Iron Man, Cowboys et Envahisseurs, la version moderne du Livre de la jungle). Pour rappel, ce film exploite des prises de vues réelles et la capture de mouvement afin de proposer des images les plus réalistes possible.

Le studio dévoile également la première bande-annonce pour Artemis Fowl, une adaptation au cinéma de la série de romans éponyme d'Eoin Colfer. À mi-chemin entre X-Men, Harry Potter et Matrix (entre autres), le film parle de monde fantastique et de fées. La voix off prévient : « Tu prends le risque de découvrir une vérité à laquelle tu n'es pas préparé ». Au cinéma le 14 août prochain.

La difficile vie de Boy Erased, l'étrange pouvoir de Black Snake

Dans Boy Erased, Universal Pictures et Joel Edgerton se penchent sur une injustice dont sont malheureusement encore victimes des enfants et adolescents : la réaction de leurs parents face à l'annonce/découverte de leur homosexualité. L'histoire, inspirée de faits réels, suit Jared (Lucas Hedges), fils d’un pasteur dans une petite ville américaine. Il s'agit d'une adaptation des mémoires Boy Erased: A Memoir de Garrard Conley.

Son homosexualité est dévoilée à ses parents (Nicole Kidman et Russell Crowe) lorsqu'il a 19 ans. Le jeune homme fait alors face à un dilemme : « suivre un programme de thérapie de reconversion – ou être rejeté pour toujours par sa famille, ses amis et sa communauté religieuse ». Le film retrace ainsi « le combat d’un jeune homme pour se construire alors que tous les aspects de son identité sont remis en question ». Au cinéma le 27 mars 2019.

Les superhéros, il en existe de tous les bords, avec tous les pouvoirs possibles imaginables. En voici un nouvel exemple : Black Snake, avec Thomas Ngijol, Karole Rocher et... Édouard Baer. « Après des années passées à Paris, Clotaire Sangala revient dans son pays natal, en Afrique. Élevé par un grand-père chinois expert en arts martiaux, persuadé d’avoir été trouvé dans une poubelle, Clotaire ignore tout du glorieux passé de ses parents. Accroc aux femmes et à la vie facile, égoïste et sans ambition, Clotaire va pourtant être rattrapé par son destin... Il va devenir "Black Snake", le superhéros masqué et ultrasapé, libérateur du peuple face au dictateur Ézéchias ». Humour potache et gags faciles sont au programme. Au cinéma le 20 février.

Pour Emmet, tout est toujours aussi super génial

Warner Bros présente La Grande Aventure Lego 2, avec Emmet et Lucy bien évidemment. Voici le pitch : « Alors que les habitants de Bricksburg coulent des jours heureux depuis cinq ans, une nouvelle et terrible menace se profile à l'horizon : des envahisseurs Lego Duplo venus des confins de l'espace qui détruisent tout sur leur passage ! Pour vaincre ces redoutables ennemis et rétablir la paix dans l'univers Lego, Emmet, Lucy, Batman et leurs amis devront explorer des mondes lointains et inconnus. Ils découvriront même à cette occasion une étrange galaxie où chaque situation est une comédie musicale ! Cette nouvelle aventure mettra à l'épreuve leur courage, leur créativité et leurs facultés de Maîtres Constructeurs ».

Evangelion et Ultraman débarquent sur Netflix

C'est via une bande-annonce mise en ligne hier que la plateforme de streaming annonce l'arrivée pour le printemps 2019 de la série d'animation (26 épisodes) et ses deux films : Death & Rebirth et The End of Evangelion. Incontournable de l'animation japonaise, l’action se déroule pour rappel dans un futur post-apocalyptique, à Tokyo-3 : des « Anges » attaquent la ville, que les « Eva » et leurs pilotes tentent de la protéger.

Ce n'est pas le seul dessin animé à faire son retour : Ultraman arrive aussi. « Des années après la disparition d'Ultraman, Shinjiro apprend qu'il est lié au héros légendaire et enfile sa combinaison métallique pour combattre des extraterrestres ». La série sera en ligne le 1er avril.

Entre Ultraman, Evangelion, Les Chevaliers du Zodiaque (remake prévu pour l'été 2019) et 7Seeds (avril 2019), Netflix devrait ravir les amateurs d'animés japonais l'année prochaine.

Continuons avec Le parfum : une adaptation du roman de Patrick Sûskind sur... « les senteurs, la passion et les meurtres en série ». Dans cette adaptation « ultra moderne », « six adolescents pensionnaires se lient d'amitié autour d'une passion commune pour le parfum. Lorsque, des années plus tard, l'un d'entre eux est violemment assassiné, de troublants secrets sont mis à jour tandis que la police enquête sur chacun des membres du groupe ». La première saison sera disponible dès le 21 décembre.

Toujours chez Netflix, passons au stop motion avec Rilakkuma et Kaoru : « Souvent tendre, parfois avec une pointe d'amertume, la série rassemble Rilakkuma et Kaoru (Mikako Tabe) pour 12 mois pleins de couleurs ». Sur la plateforme le 19 avril 2019.

D'Inde en Australie, les séries Netflix voyagent dans le monde

La série La sélection sera pour sa part mise en ligne le 18 décembre, dans l'univers particulier du cricket en Inde : « Le monde entier est contre eux, mais Manju et Radha, deux frères, devront être prêts pour le match le plus difficile de leur vie. Arrivé à l'adolescence, le jeune Manju doit faire face à la pression de la sélection. Il lui faudra choisir... est-ce que la vie toute tracée pour lui est ce qu'il lui faut ? » Bonne question...

Changeons de pays avec la première série australienne sur Netflix : Terre de marées. Voici l'histoire : « un nouveau pouvoir règne sur le mystérieux village d'Orphelin Bay. Les secrets refont surface, les eaux se troublent ». Elle sera disponible sur la plateforme de streaming le 14 décembre.

Enfin, nous avons ajouté à la liste de lecture ci-dessous une vidéo présentant les nouveautés du mois de décembre sur Netflix. Comme toujours, n'hésitez pas à nous signaler les films qui vous intéressent via les commentaires ou bien sur ce sujet dédié aux critiques cinéma de notre forum.