VMware vSphere Hypervisor 6.x (ESXi): la virtualisation simple et gratuite pour serveur

Lorsque l'on parle de virtualisation, on pense souvent à une application à lancer au sein d'un système d'exploitation déjà installé. Mais il existe des hyperviseurs pour serveurs ultra-légers, qui se veulent simples à utiliser et efficaces. vSphere Hypervisor est le produit de VMware, elle existe en version gratuite.

Il est courant d'utiliser la virtualisation pour tester un système d'exploitation (OS) différent de celui de la machine hôte, disposer d'un environnement secondaire ou accéder à une application spécifique. Un concept né dans les années 70.

On utilise pour cela des applications nommées hyperviseurs. VirtualBox d'Oracle, Parallels, Workstation de VMware ou encore QEMU sont quelques exemples de solutions grand public. Ils s'installent au sein d'un OS classique et déjà en place sur la machine. On parle alors d'hyperviseurs de type 2.

Mais il peut également être nécessaire de dédier un serveur entier à la virtualisation. Dès lors, un hyperviseur de type 1 peut avoir son intérêt. Ces derniers fonctionnent au plus proche du matériel et assurent un lien direct avec l'OS virtualisé. Ils peuvent prendre la forme de systèmes complets ou de modules du noyau. On trouve dans cette catégorie Hyper-V Server de Microsoft, Xen Server de Citrix, KVM ou encore VMware vSphere Hypervisor (ESXi) de VMware.

C'est à ce dernier que nous nous intéressons aujourd'hui. Il a en effet quelques atouts : disponible en version gratuite, il est simple à prendre en main, efficace et peut fonctionner tant via une interface web qu'avec différents outils de VMware. Ce sera ainsi une première approche avant de nous intéresser à des systèmes plus complexes tels que Proxmox ou Unraid.

Récupérer l'ISO et l'installer sur votre serveur