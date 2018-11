Processeur Intel sur socket LGA 1151/2066 : quel chipset choisir pour votre carte mère ?

Ces dernières années, Intel s'est reposé sur un socket unique pour son offre grand public : le LGA 1151. Pour autant, différents chipsets ont été lancés, pas compatibles avec tous les processeurs. Nous avons tenté de faire le point, en évoquant la solution pour stations de travail : le couple LGA 2066/X299.

Chez Intel, la question de la compatibilité des processeurs avec les sockets et les chipsets a toujours été d'une complexité sans nom. Pire, le constructeur ne fait vraiment rien pour aider le consommateur dans ses choix.

Pour rappel, le socket est l'élément physique au sein duquel on insère le processeur sur la carte mère. Le chipset est le composant regroupant une partie de la connectique et des composants réseau (E/S). Chez Intel, il est lié au processeur à travers un bus DMI. Il est surtout un grand élément de segmentation avec des gammes grand public, mais aussi des dérivés gérant ses technologies vPro. Bref, on peut vite perdre la tête à tenter de comprendre tout cela.

C'est pourtant ce que nous avons fait, regroupant toutes les caractéristiques des modèles récents dans un même tableau.

LGA 1151 : un socket : plein de possibilités (d'erreurs)