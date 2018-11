La Freebox v7 présentée le 4 décembre, la presse reçoit ses invitations

Enfin ! Iliad vient d'officialiser la date de lancement de la nouvelle Freebox de Free. La conférence de presse se tiendra mardi prochain à 10h dans les locaux du fournisseur d'accès.

Cela fait plus de six ans que l'on attend la digne remplaçante de la Freebox Révolution. Six ans que Xavier Niel multiplie les promesses sur ce nouveau boîtier et ses fonctionnalités, au risque de décevoir un peu plus d'année en année. Mais à chaque fois qu'une date s'est esquissée, elle a été repoussée.

Ces derniers mois n'ont pas fait exception avec une annonce pour la rentrée à la fin de l'été, puis en octobre. Les rumeurs se sont alors multipliées, non plus pour imaginer les options les plus folles que la Freebox v7 pourrait contenir, mais bien pour simplement trouver sa date de mise sur le marché. Là aussi, rien ne s'était vérifié, semaine après semaine.

Après des résultats mitigés pour le troisième trimestre, Thomas Reynaud s'était contenté d'indiquer qu'elle serait « au pied du sapin ». Cette fois, il semble avoir tapé juste puisqu'une invitation vient d'être envoyée à la presse. Rendez-vous est pris pour le 4 décembre à 10h, moins de deux semaines avant le Show Hello d'Orange.

Nous serons bien entendu sur place afin de découvrir et décortiquer la nouvelle offre de Free, dans ses moindres détails.