Le kelvin, la mole et l'ampère changent aussi de définition

Après la seconde, la candela, le mètre et le kilogramme, revenons sur les changements des trois dernières unités du SI : le kelvin, la mole et l'ampère. Les nouvelles définitions se veulent plus logiques et respectivement définies en fonction de la constante de Boltzmann, du nombre d'Avogadro et de la charge élémentaire.

L'unité de température kelvin était initialement définie en fonction du point triple de l'eau, une valeur unique à laquelle elle peut exister sous trois phases différentes : solide, liquide et gazeuse (spoiler : il est à 0,01 °C exactement). Ce ne sera plus le cas à partir du 20 mai prochain puisque le kelvin sera alors lié à la constante de Boltzmann k exprimée en J x K (kg x m^2 x s^−2 x K). Il dépendra donc du kilogramme, du mètre et de la seconde.

Même punition pour l'ampère qui sera lié à la charge élémentaire e en coulomb (A x s). Vous l'aurez compris, la seconde s'invite cette fois encore dans l'équation. Enfin, la mole est la dernière unité dont la définition a été changée par la 26e CGPM de la semaine dernière. Elle laisse enfin de côté le kilogramme pour être directement calculée à partir du nombre d'Avogadro (6,022 140 76 x 10^23 mol^-1).

Le leitmotiv du Bureau international des poids et mesure est toujours le même : améliorer la précision des unités sur l'ensemble de l'échelle des valeurs (de la plus petite à la plus grande), tout en essayant de coller les définitions à ce qu'elles sont censées représenter. Un exemple parlant : l'ampère dans sa définition actuelle dépend du mètre.

Notre dossier sur la révolution du Système international d'unités :

Connaissez-vous le point triple de l'eau océanique moyenne normalisée de Vienne ?