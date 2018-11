Replay : vie éternelle, temple de Karnak et tests ADN

Ces derniers jours, le petit écran a diffusé une nouvelle série d'anticipation aux relents de Black Mirror, a plongé dans l'histoire du temple de Karnak et a enquêté sur les tests ADN, aux mille et une promesses. Sans oublier de suivre un prototype de cargo à voiles, et de revenir sur le marketing du sucre.

Aloe vera, cargo à voiles et pyramides

Cette semaine, Arte se demande si l'aleo vera est le « remède miracle » promis par certains (jusqu'au 11 février 2019). La chaine continue sa série Trésors oubliés de la Méditerranée, avec la chapelle Palatine (jusqu'au 17 novembre). Elle propose aussi une biographie de Freddie Mercury (jusqu'au 8 décembre).

Des ingénieurs conçoivent un prototype de cargo à voiles, pour limiter la consommation de carburants. Arte lui consacre un documentaire, en ligne jusqu'au 29 novembre. La chaine franco-allemande se penche aussi sur l'influence de l'art primitif dans les œuvres modernes, dans Expéditions « modernes » (jusqu'au 17 décembre).

Elle cherche également des indices d'une immense vague sur le lac Léman, au VI siècle, qui aurait « submergé les murailles de Genève » ; en ligne jusqu'au 16 décembre. Elle s'attaque enfin à la pensée abdominale, dans « Ventre, notre deuxième cerveau » (jusqu'au 16 janvier). France 5 se penche sur les abeilles du mont Kenya et leur lutte pour la survie (jusqu'au 22 novembre).

Complément d'enquête consacre sa dernière émission à un thème régulier ces dernières semaines : « sucre, comment ils nous rendent accros ! ». Enfin, RMC Découverte repart sur le thème de l'Égypte ancienne, avec deux documentaires Révélations pyramides. L'un épisode se penche sur les secrets de leur construction, l'autre sur les mystères de ces édifices. ls sont en ligne jusqu'au 20 novembre.

Le mythe de la vie éternelle en série (jusqu'au 8 décembre)

Dans sa dernière série policière, Ad Vitam, Arte nous plonge dans un monde où la mort est (presque) vaincue, grâce à des régénérations régulières du corps. Des policiers y font face à la résurgence d'un groupe de suicide, composé de jeunes. En tête d'affiche, Yvan Attal et Garance Marillier, découverte dans Grave.

La série reprend les clichés de la science-fiction d'anticipation et des séries à la française, présentant une enquête policière dans un monde propret (à l'éclairage tantôt blanc, tantôt bleu et rouge), où quelques dissidents rejettent une nouvelle pensée... sur fond de combat entre liberté et surveillance généralisée.

Exploration du temple de Karnak (jusqu'au 15 décembre)

Sur France 5, Science grand format se rend dans la ville de Thèbes pour un nouveau documentaire sur l'Égypte ancienne. Cette fois, il se penche sur le temple de Karnak, qui aurait été sacré pour les pharaons il y a 3 400 ans. Comme d'habitude, les méthodes de construction, qui ont permis aux édifices de tenir aussi longtemps, et l'importance sociétal du lieu sont au centre du sujet.

L'émission suit, entre autres, des archéologues qui tentent de reproduire ces techniques de conception et mesurer les efforts déployés à l'époque. L'excavation de certains bâtiments se heurte, bien sûr, à des problèmes très concrets liés au désert, que l'équipe retrace en partie.

Des tests ADN comme s'il en pleuvait

Complément d'enquête se penche sur le monde des tests ADN, qu'ils existent pour connaître les prédispositions à certaines maladies ou comportements, voire retracer une généalogie. Les promesses sont nombreuses, en particulier du côté des offres commerciales.

L'émission se rend notamment aux États-Unis, où des parents utilisent ces tests pour adapter leur éducation à leurs enfants. 18 millions de personnes l'auraient notamment utilisés dans le monde. Une journaliste présente aussi son expérience après un de ces tests, censé révéler bien des choses, alors que des médecins français doutent de ce système.