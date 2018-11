Bandes-annonces : Les Animaux fantastiques 2, Toy Story 4, Pokémon Detective Pikachu (live-action)

Cette semaine, Les Animaux fantastiques : Les crimes de Grindelwald, Millenium : ce qui ne me tue pas et Les chatouilles sortent en salle. De l'inattendu vous attend du côté des bandes-annonces avec Toy Story 4 (une fourchette rejoint la bande), le film live-action Pokémon Detective Pikachu, Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ?, Captive State, etc.

Norbert Dragonneau, les Animaux fantastiques et Millenium de retour

Après la saga Harry Potter, c'est au tour du magicien Norbert Dragonneau de faire parler de lui. Il revient dans Les Animaux fantastiques : Les crimes de Grindelwald. L'histoire se déroule en 1927 : « Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert Grindelwald s'évade comme il l'avait promis et de façon spectaculaire. Réunissant de plus en plus de partisans, il est à l'origine d'attaque d'humains normaux par des sorciers et seul celui qu'il considérait autrefois comme un ami, Albus Dumbledore, semble capable de l'arrête ».

Passons du fantastique au thriller avec Millenium : ce qui ne me tue pas. Il s'agit d'une nouvelle adaptation de la saga Millemium commencée par Stieg Larsson (trois romans) et reprise par l'écrivain David Lagercrantz. Voici le pitch du film : « Frans Balder, éminent chercheur suédois en intelligence artificielle fait appel à Lisbeth Salander afin de récupérer un logiciel qu'il a créé et permettant de prendre le contrôle d'armes nucléaires. Mais la NSA ainsi qu'un groupe de terroristes mené par Jan Holster sont également sur la piste du logiciel. Traquée, Lisbeth va faire appel à son ami le journaliste Mikael Blomkvist qu'elle n'a pas vu depuis 3 ans ».

L'horreur dans Les chatouilles et Suspiria

Passons à un drame familial et sociétal autour de la pédopornographie avec Les chatouilles d'Andréa Boscond et Éric Metayer, avec Karin Viard et Clovis Cornillac. « Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se méfierait-elle d’un ami de ses parents qui lui propose de "jouer aux chatouilles" ? Adulte, Odette danse sa colère, libère sa parole et embrasse la vie... ».

Continuons dans l'horreur dans Suspiria, un film interdit au moins de 16 ans : « Susie Bannion, jeune danseuse américaine, débarque à Berlin dans l'espoir d'intégrer la célèbre compagnie de danse Helena Markos. Madame Blanc, sa chorégraphe, impressionnée par son talent, promeut Susie danseuse étoile. Tandis que les répétitions du ballet final s’intensifient, les deux femmes deviennent de plus en plus proches. C’est alors que Susie commence à faire de terrifiantes découvertes sur la compagnie et celles qui la dirigent… ».

Terminons avec un documentaire : Premières solitudes, de Claire Simon. « Il s’agit d’un portrait d’un âge de la vie : 16 /18 ans. À cet âge-là, si on a de la chance on est au lycée, ici on est à Ivry et on discute entre les cours, même parfois pendant les cours. Assis dans le couloir ou dehors sur un banc ou sur le parapet avec vue sur la ville ».

Dessins animés à gogo : Toy Story 4, détective Pikachu, Missing Link, Comme des bêtes 2

L'année prochaine, Toy Story reviendra pour un quatrième volet, avec de nouvelles aventures pour toute la bande, notamment Woody, Buzz l'Éclair, Monsieur Patate, Rex, etc. Après une fin pleine d'émotion dans Toy Story 3, les jouets se retrouvent dans la (très) courte première bande-annonce avec un nouveau personnage qui se demande ce qu'il fait ici : une fourchette fixée sur deux bâtonnets en bois à l'aide d'un chewing-gum. Inutile de demander, nous n'en saurons pas plus, si ce n'est que la sortie est prévue pour le 26 juin prochain au cinéma.

Vous n'en aviez pas spécialement rêvé et pourtant Warner Bros l'a fait : un film Pokémon Detective Pikachu en live action, avec la voix de Ryan Reynolds (dans la version originale bien évidemment). L'histoire se déroule dans une ville où humains et pokémons vivent ensemble, mais sans se comprendre.

Elle commence avec la mystérieuse disparition du détective privé Harry Goodman : « Une séparation qui pousse alors son fils Tim, 21 ans, à tenter de découvrir ce qui s’est passé. Le détective Pikachu, ancien partenaire de Harry, participe alors à l’enquête : un super-détective adorable à la sagacité hilarante, qui en laisse plus d’un perplexe, dont lui-même. Constatant qu’ils sont particulièrement bien assortis, Tim et Pikachu unissent leurs forces dans une aventure palpitante pour résoudre cet insondable mystère ».

Puisqu'on est sur des animaux parlants, enchainons avec le dessin animé Missing Link : « fatigué de vivre seul dans le Pacifique Nord, Mr Link, un yéti aussi drôle qu'adorable engage un aventurier sans peur afin de retrouver ses paires dans la vallée de Shangri-La ». Dans les salles de cinéma au printemps 2019.

Le 31 juillet, un autre film d'animation sera à l'affiche : Comme des bêtes 2. Illumination a mis en ligne une première bande-annonce.

Extra-terrestres envahisseurs, famille éclatée aux quatre coins du monde

Continuons avec Captive State, dont l'histoire se déroule une dizaine d'années après une invasion extra-terrestre à Chicago. Le film explore « la vie des deux côtés du conflit : les collaborateurs et les dissidents ». La sortie dans les salles est programmée pour le 10 avril 2019.

UGC a mis en ligne une bande-annonce pour Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ?, la suite de Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ? sorti en 2014, avec le même couple qui a parfois du mal à suivre la vie de ses filles. Cette fois-ci, les quatre gendres (Rachid, David, Chao et Charles) sont décidés à quitter la France avec femmes et enfants pour tenter leur chance à l’étranger. « Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude et Marie sont prêts à tout pour les retenir. De leur côté, les Koffi débarquent en France pour le mariage de leur fille. Eux non plus ne sont pas au bout de leurs surprises ». Au cinéma le 30 janvier.

Le même jour, une autre suite sera également à l'affiche : Minuscule 2 : Les Mandibules du Bout du Monde. Il arrivera cinq ans après le premier épisode.

Des séries et un documentaire sur Netflix

Comme toujours, Netflix a mis en ligne de nombreuses vidéos. La première nous transporte à Rome avec sa série Baby, dont la première saison sera disponible à partir du 30 novembre. Il s'agit d'« un récit d'apprentissage se déroulant dans le quartier huppé de Parioli, à Rome. Librement inspirée d'un scandale de prostitution qui avait frappé l'Italie, la série suit un groupe d'ados en quête d'identité et d'indépendance, défiant les codes sociaux sur fond d'amours interdites, de pressions familiales et de secrets partagés ».

Pour le documentaire Notre planète, il faudra attendre le 5 avril 2019. Cette série sera animée par le naturaliste et scientifique Sir David Attenborough. La plateforme de streaming reviendra également sur la nature, avec une nouvelle (très libre) adaptation du Livre de la Jungle de Rudyard Kipling : Mowgli : la légende de la jungle, qui sera disponible dès le 7 décembre.

Voici le pitch : « Pour trouver sa place, Mowgli va devoir accepter son destin et affronter les dangers de la jungle sauvage et du monde civilisé de l'homme, deux univers dans lesquels il n'a jamais vraiment trouvé sa place. En quête de sa véritable nature, il deviendra alors une légende ».

Dans trois jours, la première saison de Narcos : Mexico sera mise en ligne. Cette série se déroule évidemment dans l'univers de Narcos, mais avec un changement de ville. Signalons aussi 1983 : « Chaque pays a ses secrets. Trois rebelles improbables sont prêts à tout pour découvrir toute la vérité », disponible à partir du 30 novembre.

D'étranges mélanges dans l'Arrowverse, Marvel en deuil

Toujours dans les superhéros, la chaine CW propose un mélange des genres avec un teaser pour son crossover « Elseworlds » dans l'univers DC Comics. On y voit Iris West (Allen) embrasser Oliver Queen, tout en lui disant « Je t'aime Barry Allen ».

Bref, Green Arrow et Flash semblent avoir interverti leurs vies, leurs maisons et même leurs femmes, mais sans que l'on sache pourquoi. Il faudra certainement attendre le 9 décembre pour en savoir davantage avec l'épisode de The Flash, puis le lundi 10 avec Arrow et enfin le mardi 11 avec Supergirl.

Enfin, rappelons le décès hier de Stan Lee, le père de nombreux superhéros Marvel. De nombreux hommages lui ont été rendus et ils devraient continuer pendant encore quelque temps. Vous pouvez retrouver ses caméos dans cette vidéo d'un peu plus de dix minutes.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous signaler les films qui vous intéressent via les commentaires ou bien sur ce sujet dédié aux critiques cinéma de notre forum.