Replay : New York Times époque Trump, faux souvenirs et nanars

Ces derniers jours, le petit écran s'est plongé dans la rédaction du New York Times, alors qu'elle faisait ses premiers pas avec la nouvelle présidence américaine. Il s'interroge aussi sur la fiabilité de nos souvenirs et décortique une nouvelle série de mauvais films sympathiques.

Chaque semaine, nous vous proposons une sélection manuelle de ce qu'il ne fallait pas manquer dans vos programmes TV. Garantie sans sponsoring et autre tracking de vos habitudes, vous permettant de savoir ce qu'il y a d'intéressant à regarder en replay ce week-end (surtout s'il ne fait pas beau et que votre séance de VTT tombe à l'eau).

Nous utilisons ainsi seulement nos petits bras et éventuellement vos suggestions. Si vous repérez une émission qui mérite selon vous de paraître dans notre sélection, vous avez deux possibilités :

Notez que la sélection se limite pour le moment aux replays de programmes TV, mais pourra s'étendre à d'autres médias. Nous avons pour le moment quelques idées et ferons sans doute des essais dans les semaines à venir. Mais n'hésitez pas à nous proposer vos suggestions, cette chronique évoluant pour vous et avec vous, à ciel ouvert ;)

Acyma, jeu vidéo, litiges sur l'électricité et pharaon

Cette semaine, le 20h de TF1 a consacré un reportage à la plateforme Acyma, qui met en relation victimes de cybermalveillance (dans le jargon étatique) avec des entreprises à même de les aider. Dans deux pastilles, Arte Journal se penche sur l'utilisation de la réalité virtuelle contre la dépression et sur le développement des organes artificiels.

Capital sur M6 suit le boum de la livraison de repas à domicile, alors que 66 Minutes part en reportage sur un salon de jeu vidéo, avec une pointe d'e-sport... « Un phénomène familial » selon l'émission. Sur France 2, Tout Compte fait s'intéresse aux litiges entre les opérateurs d'électricité et leurs clients. Ceux traités par le Médiateur de l'énergie ont grimpé de 20 %, selon le reportage, en bonne part à cause de ventes forcées. L'émission est disponible jusqu'à demain, 10 novembre, seulement.

France 5 diffuse « Toutankhamon, les secrets du pharaon »... le plus prisé des documentaires (jusqu'au 6 décembre). Dans « Quand manger sain devient une obsession ! », France 5 revient sur la défiance croissante envers le gras, le sucre et d'autres substances, jusqu'à l'excès (et jusqu'au 11 novembre).

Arte explore aussi la citadelle de pierre de Namoroka, à Madagascar, une réserve de biodiversité en danger (jusqu'au 24 janvier 2019). Enfin, elle diffuse le thriller Diffamation, autour de la disparition d'une institutrice victime de cyberharcèlement. Il est en ligne jusqu'au 8 décembre.

Le New York Times face à la présidence de Donald Trump (jusqu'au 5 décembre)

Dans un documentaire en quatre parties, long de près de quatre heures, Thema d'Arte plonge dans la rédaction du quotidien de référence outre-Atlantique, qui a multiplié les enquêtes et révélations sur la présidence Trump.

Il a également contribué au mouvement #MeToo, en révélant les accusations de harcèlement et d'agressions sexuelles contre le producteur Harvey Weinstein. L'émission suit le quotidien des journalistes au cœur de ces sujets, dans la rédaction et en dehors, dans leurs rencontres avec certains responsables politiques, dans leur proximité avec des figures qui fustigent pourtant publiquement les médias.

La série, passionnante, montre la pression extrême à laquelle est soumise l'institution, en pleine restructuration.

Quand nos souvenirs nous trompent (jusqu'au 1er janvier 2019)

Arte propose ce documentaire, qui explore des avancées de la recherche sur la compréhension de nos souvenirs. Elle démontre, via quelques expériences simples, à quel point elle est malléable, voire manipulable.

Le stockage des souvenirs est un des points importants de l'émission. Ils passent dans une mémoire plus immédiate quand on les appelle, les rendant vulnérables au changement.

L'émission s'offre même le luxe d'expliquer comment les souvenirs sont retenus, traités par le cerveau, et montre des cas dans lesquels il est même simple d'inviter des souvenirs, par pure suggestion.

C'est reparti pour quelques mauvais films

En France, les grands spécialistes des mauvais films qu'on ne peut s'empêcher d'aimer sont chez Nanarland. Un temps, ils ont tenu Escale à Nanarland chez Allociné, présentant de nombreuses trouvailles, détaillées avec passion. Début 2017, Arte Creative reprenait le flambeau avec la première saison de Nanaroscope.

La chaine vient de publier la seconde saison, consacrée à dix autres films dont certains se réjouissent, et que d'autres préfèreraient oublier. En parallèle, une pelletée de films est proposée sur son site. Clash of the ninjas est même disponible sur YouTube, jusqu'au 4 janvier 2019.