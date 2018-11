Le récap' des bons plans du moment, semaine 45

Cette semaine, Intel et AMD ont annoncé des nouveautés sur les processeurs (respectivement Cascade Lake et EPYC 7 nm), avec de nouvelles Radeon Instinct chez le texan. Nous avons également fait le point sur la Blizzcon 2018 et un tour des méthodes pour utiliser plusieurs connexions sur un PC ou un réseau.

Cette semaine, Matériel.net propose jusqu'à 7 % de remise sur votre commande en fonction du montant de vos achats, tandis que LDLC (qui fait partie du même groupe) ne propose que jusqu'à 6 %.

De son côté, la Fnac a lancé « les jours Google » avec des réductions sur les enceintes Home, les Chromebook et les accessoires réseau. 10 euros sont également offerts dès 50 euros d'achat sur les jeux et jouets, à condition d'être adhérents du programme maison. Celui-ci est d'ailleurs proposé à 9,99 euros pour un an, sur Showroomprivé.

Pour rappel, le Black Friday débutera dans deux semaines (vendredi 23 novembre) et, comme les années précédentes, sera suivi d'un Cyber Monday, avec également des remises durant le week-end.

Comme d'habitude, voici l'ensemble des offres disponibles, triées par catégorie :