Radeon Instinct MI50 et MI60 : le 7 nm doit redonner de la vigueur aux GPU Vega d'AMD

De nouvelles cartes graphiques basées sur un GPU de la génération Vega arrivent... dans le domaine professionnel. Les Radeon Instinct MI50 et MI60 sont annoncées par AMD comme les plus performantes du moment en FP32 et FP64, un résultat possible grâce au passage à 7 nm. Pour autant, ce n'est pas une révolution.

AMD n'a pas seulement dévoilé ses prochains processeurs EPYC à San Francisco. La société va en effet proposer de nouvelles Radeon pour les serveurs, bénéficiant elles aussi du 7 nm de TSMC. L'idée est de tenter de corriger plusieurs défauts de la génération Vega, avec quelques petites améliorations à la clé.

Deux cartes seront mises sur le marché : les Radeon Instinct MI50 (Q1 2019) et MI60 (à la fin de l'année). Il s'agit de modèles pensés pour les calculs liés à l'IA, pouvant aussi être exploités pour d'autres tâches, du rendu 3D à la virtualisation. Elles devraient montrer la voie pour les prochaines cartes grand public qui n'arriveront pas avant 2019.

Ici aussi, AMD ne livrait pas tous les détails, se réservant quelques informations à diffuser dans de prochains évènements. Mais la société en a profité pour revenir sur sa stratégie logicielle, notamment avec Rocm 2.0 ou ProRender.

Vega, en mieux