Bandes-annonces : Sale temps à l'hôtel El Royale, Kursk, Premières vacances et Seconde Chance

Cette semaine, l'hôtel El Royale ouvre ses portes alors que le sous-marin Kursk ferme ses écoutilles. Du côté des bandes-annonces, le dessin animé Incognitos se dévoile, Jennifer Lopez saisit sa Seconde Chance et un couple fraîchement rencontré sur Tinder passe ses Premières vacances.

Sale temps à l'hôtel El Royale et pour l'équipage du Kursk

Demain, Sale temps à l'hôtel El Royale sera à l'affiche, avec une pléiade d'acteurs de renom : Jeff Bridges, Chris Hemsworth et Dakota Johnson pour ne citer qu'eux. Voici le pitch : « Sept étrangers, chacun avec un secret à planquer, se retrouvent au El Royale sur les rives du lac Tahoe ; un hôtel miteux au lourd passé. Au cours d’une nuit fatidique, ils auront tous une dernière chance de se racheter… avant de prendre un aller simple pour l’enfer ». Ce film est interdit au moins de 12 ans.

Kursk est un film inspiré d'une tragique histoire vraie : le naufrage du sous-marin nucléaire russe et lanceur de missiles K-141, survenu en mer de Barents le 12 août 2000 : « Tandis qu’à bord du navire endommagé, 23 marins se débattent pour survivre, au sol, leurs familles luttent désespérément contre les blocages bureaucratiques qui ne cessent de compromettre l’espoir de les sauver ». Matthias Schoenaerts, Léa Seydoux et Colin Firth sont au casting, sous la houlette de Thomas Vinterberg.

Amour interdit à Châteauroux, un accident cérébral pour Fabrice Luchini

Un Amour impossible est un drame se déroulant à Châteauroux à la fin des années 50, avec Virginie Efira, Niels Schneider et Camille Berthomier : « Rachel, modeste employée de bureau, rencontre Philippe, brillant jeune homme issu d'une famille bourgeoise. De cette liaison passionnelle, mais brève naîtra une petite fille, Chantal. Philippe refuse de se marier en dehors de sa classe sociale. Rachel devra élever sa fille seule. Peu importe, pour elle Chantal est son grand bonheur, c'est pourquoi elle se bat pour qu'à défaut de l'élever, Philippe lui donne son nom. Une bataille de plus de dix ans qui finira par briser sa vie et celle de sa fille ».

Dans Un homme pressé, Fabrice Luchini prend le rôle d'Alain, homme d’affaires respecté et brillant orateur. Dans cette comédie dramatique, inspirée d'une histoire vraie, « il court après le temps. Dans sa vie, il n'y a aucune place pour les loisirs ou la famille. Un jour, il est victime d'un accident cérébral qui le stoppe dans sa course et entraîne chez lui de profonds troubles de la parole et de la mémoire. Sa rééducation est prise en charge par Jeanne (Leïla Bekhti), une jeune orthophoniste. À force de travail et de patience, Jeanne et Alain vont apprendre à se connaître et chacun, à sa manière, va enfin tenter de se reconstruire et prendre le temps de vivre ».

Enfin, si vous êtes plutôt comédie « gnangnan », alors Crazy Rich Asians vous tend les bras : « Rachel Chu va passer l'été à Singapour avec son petit ami, Nicholas Young. Ce qu'elle ignore c'est qu'il habite un palais, qu'il voyage en jet privé et qu'il est l'un des célibataires les plus en vue d'Asie ».

Incognito, un agent secret surentrainé devient... un pigeon

La 20th Century Fox revient avec un nouveau film d'animation : Les Incognitos. « Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter Beckett ont des personnalités radicalement opposées. Lance est relax, cool et il a du style. Walter est … tout l’inverse. Certes, il n’est pas très à l’aise en société, mais son intelligence et son génie créatif lui permettent d’imaginer les gadgets impressionnants que Lance utilise sur le terrain ». Mais la situation va se compliquer quand Walter transforme Lance en... pigeon (quoi de plus normal). Sortie en 2019, sans plus de détail.

Deux semaines avant sa sortie, Paramount a mis en ligne plusieurs vidéos pour Overloard, un film d'épouvante produit par J.J. Abrams. Neuf mots sont mis en avant pour résumer le film : « Peur. Chaos. Démence. Furie. Horreur. Folie. Rage. Ravages. Terreur ». De son côté, le pitch donne un peu plus d'informations : « À la veille du débarquement, un groupe de parachutistes est largué en France occupée. Alors qu’ils luttent pour accomplir ce qui ressemble à une mission impossible, ils tombent sur un laboratoire secret dans lequel sont menées des expériences surnaturelles, aussi étranges que terrifiantes ».

Nouveau travail, nouveau compagnon : la transition est parfois difficile

Dans Seconde Chance, Jennifer Lopez incarne Maya Vargas, la quarantaine, qui décide de quitter son emploi pour trouver mieux ailleurs après s'être vu refuser une promotion. Tout ne se passera évidemment pas comme prévu... mais largement mieux qu'elle ne l'espérait : « Le fils de sa meilleure amie trafique son CV à son insu, et lui fait décrocher un boulot de rêve dans un grand groupe de cosmétiques de Manhattan. Armée de son bagout et de son vécu, aura-t-elle droit à sa seconde chance dans ce monde dont elle ne maitrise pas tous les codes ? ». Le film sera à l'affiche le 26 décembre 2018.

Dans Premières vacances, un jeune couple qui vient de se rencontrer sur Tinder part en voyage en Bulgarie : « les vacances c'est la pire épreuve du couple, c'est marrant de commencer par-là » remarque l'actrice principale. Pourquoi la Bulgarie ? Simple : c'est à « mi-chemin de leurs destinations rêvées : Beyrouth pour Marion, Biarritz pour Ben. Sans programme précis et, comme ils vont vite le découvrir, avec des conceptions très différentes de ce que doivent être des vacances de rêve... » Au cinéma le 2 janvier.

Le 9 janvier 2019, la comédie Les Invisibles sera à l'affiche, avec Audrey Lamy : « Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles s’occupent : falsifications, pistons, mensonges… Désormais, tout est permis ! ».

La ballade de Buster Scruggs, Nos amis les chiens sur Netflix

Netflix a mis une nouvelle bande-annonce pour La ballade de Buster Scruggs, un film des frères Coen, qui sera disponible le 16 novembre. Le même jour, la série Nos amis les chiens sera disponible : « Six histoires d'amour inconditionnel entre des êtres humains et leur chien ». Enfin, c'est de saison, la plateforme de streaming n'échappe pas aux contes de fin d'année avec Les chroniques de Noël. Le vieux bonhomme sera incarné par Kurt Russel dès le 22 novembre.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous signaler les films qui vous intéressent via les commentaires ou bien sur ce sujet dédié aux critiques cinéma de notre forum.