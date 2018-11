Plusieurs connexions internet sur un PC ou un réseau, solution hybride (fixe/4G) : c'est déjà possible

Avec la montée en puissance de la 4G et l'arrivée prochaine de la 5G, il va être de plus en plus courant de voir ces réseaux mobiles proposés pour un usage fixe. Certains FAI travaillent à des solutions mixtes via leurs prochaines box, mais il est déjà possible de cumuler plusieurs connexions internet sur un PC ou réseau local.

Sans accès à la fibre ou à d'autres solutions très haut débit (THD), votre connexion internet doit en général se contenter de l'ADSL et d'un débit de 10 Mb/s ou moins. À une période où les mises à jour d'applications se multiplient et où certains jeux nécessitent des téléchargements de 60 à 100 Go (soit 12 à 24 heures en continu), cela peut être un problème.

Malheureusement, il existe peu de solutions. Il faut en général passer par une nouvelle technologie pour votre connexion, mais elles ne sont pas toutes disponibles et n'auront pas que des avantages. Les solutions mobiles (3G, 4G) notamment ont, comme le fixe, des limites physiques qu'elles ne peuvent dépasser. Elles seront assez vite atteintes.

Le satellite affiche une latence importante et se voit imposer le plus souvent des quotas, même si certaines offres essaient de se présenter comme illimitées. Du côté de la 4G, c'est un peu la même chose : vous aurez l'assurance d'une connexion, mais pas d'un débit, surtout si vous effectuez de lourds téléchargements de manière récurrente.

Dès lors, on peut décider d'utiliser ces technologies comme un simple complément. On peut également exploiter plusieurs connexions fixes sur une même machine ou un réseau. Mais comment faire dans la pratique ? Contrairement à ce que l'on pourrait penser, des solutions existent déjà. Et elles sont souvent simples et peu coûteuses à mettre en place.

Connexions internet supplémentaires : comment faire ?