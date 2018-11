Replay : turpitudes des géants du Net, climat et mauvais films

Ces derniers jours, le petit écran a retracé l'intrusion rapide des géants du Net dans notre quotidien, s'est inquiété du sort des travailleurs d'Amazon et a suivi une expédition en Arctique. Il a aussi ressorti des placards deux nanars des années 50, au charme intact.

Chaque semaine, nous vous proposons une sélection manuelle de ce qu'il ne fallait pas manquer dans vos programmes TV.

Nous utilisons ainsi seulement nos petits bras et éventuellement vos suggestions. Si vous repérez une émission qui mérite selon vous de paraître dans notre sélection, vous avez deux possibilités :

Notez que la sélection se limite pour le moment aux replays de programmes TV, mais pourra s'étendre à d'autres médias. Nous avons pour le moment quelques idées et ferons sans doute des essais dans les semaines à venir. Mais n'hésitez pas à nous proposer vos suggestions, cette chronique évoluant pour vous et avec vous, à ciel ouvert ;)

Pommes, Frankenstein et mode du futur

Cette semaine, Consomag de France 2 vous explique pourquoi sécuriser vos objets connectés (jusqu'au 7 novembre), vous donne les rudiments de la gestion des mots de passe (jusqu'au 8 novembre) et donne quelques pistes pour échapper aux escroqueries sur Internet (jusqu'au 9 novembre).

Sur France, le Doc du dimanche s'inquiète du sort des pommes. Selon le documentaire, les fruits commercialisés sont de plus en plus standardisés et les variétés mises en vente s'appauvrissent. De quoi mobiliser des passionnés, qui tentent de faire vivre cette diversité.

Arte s'intéresse au sort de Sue, un fossile de tyrannosaure au centre d'une longue bataille judiciaire pour déterminer son propriétaire. La chaine propose de se replonger dans l'histoire de Frankenstein, avec une rétrospective sur sa conception (en ligne jusqu'au 29 décembre), avant la diffusion du film Frankenstein junior le 16 novembre.

Xenius d'Arte propose « Canada : les baleines du Saint-Laurent en péril » (jusqu'au 27 janvier). Arte Découverte diffuse sur YouTube son documentaire « Lions, l'apprentissage de la vie », disponible jusqu'au 8 novembre. RMC part à la découverte des secrets de la ligne Maginot (jusqu'à ce soir), alors que Le Dessous des cartes explore « le cyber, nouvel espace géopolitique » (jusqu'au 25 décembre). Enfin, la série Rêver le futur de France 5 se penche sur l'avenir (prédit) de la mode, jusqu'au 6 novembre.

Regard critique sur les géants du Net (jusqu'au 8 novembre)

France 2 enchaine deux enquêtes sur les Gafa (Google, Amazon, Facebook et Apple). D'un côté, « Google, Apple, Facebook, les nouveaux maitres du monde » revient sur la conception et la montée de ces grands groupes numériques, leur rôle dans le façonnement de nos usages et leur responsabilité dans la surveillance. Malgré la mise en scène grandiloquente, il apporte peu de nouveautés sur le sujet, se concentrant sur la vulgarisation de faits connus.

« Faut-il avoir peur d'Amazon ? » explore (une nouvelle fois) le versant caché du modèle du cybermarchand, en premier lieu l'exploitation des employés dans les entrepôts et les cadences qui leur sont imposées. L'émission s'intéresse aussi aux 10 000 vendeurs tiers référencés sur la version française d'Amazon, et le traitement de certains d'entre eux par la plateforme.

En quête du dernier millénaire de l'Arctique (jusqu'au 25 novembre)

Dans ce documentaire, Arte suit une expédition dans le continent de glace, destinée à prélever des algues au fond de la glace. Ils comptent étudier le dernier millénaire et obtenir un nouveau point de vue sur l'évolution du climat. Ils emprutent un voilier spécialisé dans ces voyages, pour naviguer dans ces eaux.

L'émission s'attarde principalement sur le voyage en lui-même et les outils conçus pour récupérer les précieux échantillons... ainsi que les aléas de ces travaux.

Nanars robotiques en série (jusqu'au 4 janvier)

Loin des documentaires plus ou moins anxiogènes, Arte a mis en ligne deux films des années 50, qu'elle présente comme certains des plus mauvais de l'époque. D'un côté, Robot Monster raconte l'histoire des derniers survivants terriens face aux terribles robots Ro-Max, qui ont exterminé les humains avec un rayon cosmique.

La Momie aztèque contre le robot est un des représentants de la trilogie mexicaine de la momie aztèque, relève Arte. Ici, un docteur tente d'obtenir le bracelet attaché au monstre, qui ne se laisse pas faire. Entretemps, un créateur fou conçoit un robot tueur, qu'il s'agira d'arrêter.