Apple Event : MacBook Air Retina, Mac mini rénové et nouvel iPad Pro avec Face ID

Apple a présenté de nouveaux modèles de Mac Mini et MacBook Air, ses ordinateurs d'entrée de gamme, dont les prix explosent. L'iPad Pro suit le mouvement des iPhone, troquant le bouton physique pour Face ID et la nouvelle gestuelle d'iOS.

Le groupe de Cupertino a attaqué avec quelques chiffres glorifiants pour ses portables, érigés en symboles des créatifs. Selon Tim Cook, 51 % des acheteurs de Mac sont nouveaux (76 % en Chine), pour 100 millions d'ordinateurs en activité.

Un MacBook Air (enfin) revisité, à partir de 1 349 euros

L'occasion était trop belle d'annoncer le renouvellement du MacBook Air, son modèle d'entrée de gamme, peu retouché depuis 2012. Il intègre toujours un écran de 13,3 pouces, passant enfin au Retina (résolution multipliée par 4). Ses bordures sont affinées de 50 %, permettant de réduire sa taille de 17 %. Il est légèrement plus fin (15,6 mm contre 17,3 mm). La coque est entièrement composée d'aluminium recyclé.

Il inclut un clavier papillon de troisième génération et un trackpad Force Touch, ainsi qu'une caméra HD. L'entreprise y ajoute un lecteur d'empreinte (Touch ID) et un système audio au volume 25 % plus fort. Trois micros sont intégrés pour un son amélioré. Les ports sont remplacés par deux ports USB-C ; une invitation à vivre dans une jungle de multiprises USB.

La vie privée étant le nouveau cheval de bataille d'Apple, elle insiste sur la récente puce de sécurité T2, qui contrôle le chiffrement du disque, des éléments système et la Secure Enclave. Le groupe lui adjoint des processeurs Intel Core i5 de 8e génération, jusqu'à 16 Go de RAM et 1,5 To de stockage (via des SSD promis 60 % plus rapides). L'ensemble doit fournir une autonomie de 12 heures en navigation web (et 13h de musique sur iTunes).

Le modèle de base inclut un Core i5, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, pour 1 349 euros. Les précommandes ouvrent aujourd'hui, l'appareil étant disponible le 7 novembre. Pour comparaison, l'ancien modèle débutait à 1 099 euros.

Le Mac mini revoit la lumière, mais son prix s'envole

Oublié pendant des années par la société, il récupère un processeur pour ordinateurs de bureau (et non plus pour mobile), allant de 4 à 6 cores (Core i3 pour le modèle de base). Il supporte jusqu'à 64 Go de mémoire vive et obtient un port Ethernet 10 Gb/s. Il est promis comme cinq fois plus rapide.



Il est composé de 60 % de plastique recyclé et 100 % d'aluminium recyclé. La précommande ouvre aujourd'hui, et sera disponible le 7 novembre, à partir de 899 euros pour un Core i3 3,6 GHz, 8 Go de mémoire et un SSD PCIe de 128 Go. Pour comparaison, l'ancien modèle débutait à... 549 euros.

Un iPad Pro aux bords réduits, avec Face ID

Tim Cook annonce que le groupe a écoulé 400 millions d'iPad. L'entreprise présente donc un iPad Pro revu et corrigé, sans bouton physique en façade, aux fonctions dans la droite lignée de la dernière génération d'iPhone... Même si le nouveau design, à la tranche plate, n'est pas sans rappeler celui de l'iPhone 4.

L'ancien iPad Pro de 10,5 pouces est remplacé par un écran Liquid Retina de 11 pouces (en 2388 x 1668 pixels, soit 264 ppi, en 120 Hz). La taille reste la même, mais est réduite pour le modèle 12,9 pouces. Il est épais de 5,9 mm, soit un (précieux ?) millimètre de moins que les précédents. Il est annoncé comme 25 % moins volumineux. Quatre enceintes sont disposées dans les coins.

Pour s'authentifier, la tablette intègre une caméra Face ID et adapte la gestuelle des iPhone X. Le processeur A12X Bionic est aussi dérivé de la dernière génération de téléphones, toujours avec une gravure en 7 nanomètres. Par rapport aux anciens modèles, les performances CPU seraient en hausse de 35 % en mono-cœur, et de 90 % en multi-cœur. Les performances graphiques seraient doublées, et sont même comparées à celles d'une Xbox One S, en toute tranquilité.

Le port Lightning est remplacé par un port USB-C, simplifiant l'affichage déporté sur écran tiers et la connexion à d'autres appareils. L'iPad Pro peut par exemple servir à charger un iPhone. Le stockage peut désormais atteindre 1 To. La tablette récupère de nouvelles capacités 4G (LTE) Gigabit avec eSIM.

Le stylet Pencil 2 peut être chargé sans fil depuis l'iPad, avec fixation magnétique. Il peut réveiller la tablette et dispose de contrôles tactiles sur la tranche. La société adapte aussi son clavier Folio, sans grande surprise.

Apple vante une nouvelle fois des améliorations de machine learning, héritées des derniers iPhone. Elle annonce aussi l'arrivée prochaine de plusieurs applications sur iPad, dont le logiciel de dessin AutoCAD, très utilisé dans le monde industriel... En plus d'un Photoshop « équivalent » à la version de bureau.

Le premier modèle, en 11 pouces, est proposé à 899 euros. En 12,9 pouces, la facture monte à 1 119 euros, toujours avec 64 Go de stockage. Comme les MacBook, les précommandes sont ouvertes aujourd'hui, pour une disponibilité le 7 novembre. Le modèle actuel en 10,5 pouces est toujours proposé, à partir de 649 dollars.

Avec ces nouveaux modèles, Apple revient sur son entrée de gamme, délaissé jusque-là. Si les performances s'améliorent, les prix gonflent considérablement, éloignant notamment les Mac Mini et MacBook Air de certains bourses. Cette journée marque aussi l'arrivée d'iOS 12.1, avec des groupes de discussion vidéo FaceTime jusqu'à 32 personnes et le support des double SIM (avec eSIM) pour les derniers iPhone.