Bandes-annonces : Bohemian Rhapsody, Silvio, Pupille, Alita, Bird Box, Casa de Papel...

Demain, deux biopics bien différents : Bohemian Rhapsody et Silvio et les autres. L'adoption était le leitmotiv de la semaine avec Apprentis Parents et Pupille, via deux approches totalement différentes. Une nouvelle bande-annonce pour Alita : Battle Angel est disponible, alors que Sandra Bullock et John Malkovich se dévoilent dans Bird Box.

Des biopics sur Freddie Mercury et Silvio Berlusconi : deux destins différents

Le biopic Bohemian Rhapsody sur Freddie Mercury, chanteur emblématique et engagé du groupe Queen, sera à l'affiche dès demain : « Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du groupe, jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid, alors qu’il était frappé par la maladie, découvrez la vie exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique ». La moyenne est pour le moment de 8,4 sur 10 sur IMDb.

Un biopic en appelle un autre avec Silvio et les autres. Il d'intéresse évidemment à Silvio Berlusconi (alias il Cavaliere) : « Il a habité nos imaginaires par la puissance de son empire médiatique, son ascension fulgurante et sa capacité à survivre aux revers politiques et aux déboires judiciaires. Il a incarné pendant vingt ans le laboratoire de l’Europe et le triomphe absolu du modèle libéral après la chute du communisme. Entre déclin et intimité impossible, Silvio Berlusconi incarne une époque qui se cherche, désespérée d’être vide ».

Deux comédies : En liberté ! et Chacun pour tous (inspiré d'une histoire vraie)

Si vous préférez les comédies, alors En liberté ! pourrait vous intéresser. « Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le capitaine Santi, héros local tombé au combat, n’était pas le flic courageux et intègre qu’elle croyait mais un véritable ripou. Déterminée à réparer les torts commis par ce dernier, elle va croiser le chemin d’Antoine injustement incarcéré par Santi pendant huit longues années ».

Continuons avec Chacun pour tous, un film inspiré d'une histoire vraie avec Jean-Pierre Darroussin au casting : « Martin, coach de l’équipe française de basketteurs déficients mentaux, est au pied du mur. En pleine préparation des Jeux paralympiques, ses meilleurs joueurs viennent de le laisser tomber. Refusant de perdre la subvention qui est vitale pour sa fédération, il décide de tricher pour participer coûte que coûte à la compétition ».

Tranches de vie dans Apprentis Parents, Pupille, Le Gendre de ma vie

Dans Apprentis Parents, Pete (Mark Wahlberg) et Ellie (Rose Byrne) vont découvrir les joies de la parentalité en n’adoptant pas un, mais trois enfants d'un coup, dont une adolescente de 15 ans. « Leur parentalité "instantanée" va les placer dans des situations inattendues, émouvantes et souvent hilarantes », rappelant au passage qu'il n'existe pas de recette miracle.

Le sujet de l'adoption intéresse décidément les réalisateurs, notamment Jeanne Herry avec Pupille. Dans ce documentaire, Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche et Elodie Bouchez retracent le long et douloureux parcours de l'adoption. Au cinéma le 5 décembre.

Voici le résumé : « Théo est remis à l'adoption par sa mère biologique le jour de sa naissance. C'est un accouchement sous X. La mère à deux mois pour revenir sur sa décision...ou pas. Les services de l'aide sociale à l'enfance et le service adoption se mettent en mouvement. Les uns doivent s'occuper du bébé, le porter (au sens plein du terme) dans ce temps suspendu, cette phase d'incertitude. Les autres doivent trouver celle qui deviendra sa mère adoptante. Elle s'appelle Alice et cela fait dix ans qu'elle se bat pour avoir un enfant. Pupille est l'histoire de la rencontre entre Alice, 41 ans, et Théo, trois mois ».

François Desagnat réunit avec Kad Merad, Pauline Etienne, Julie Gayet, François Deblock et Zabou Breitman dans Le Gendre de ma vie : « Stéphane et Suzanne sont parents de trois jeunes femmes, le tableau peut sembler idéal mais Stéphane n’a jamais eu de fils et a toujours rêvé d’en avoir. Pour combler cette frustration, il s’accapare ses gendres et en tombe plus vite amoureux que ses filles. Quand Alexia sa fille cadette, décide de quitter Thomas, magnifique rugbyman et nouvelle idole de son père, pour un jeune médecin qu’il ne supporte pas, Stéphane va se débattre ». Au cinéma le 19 décembre.

Dans les histoires de famille, signalons également Ma mère est folle de Diane Kurys, qui sortira le 5 décembre : « Nina est une mère un peu folle, Baptiste un fils un peu trop sage. Fâchés depuis longtemps ils se retrouvent pour l’aventure de leur vie. Au cours d’un voyage improbable, drôle et émouvant, ils vont rattraper le temps perdu, apprendre à se connaître enfin et s’aimer à nouveau ».

Ségrétation et musique en 1962 aux États-Unis

Dans Green Book : sur les routes du Sud, Metropolitan nous replonge dans les sombres heures de la ségrégation aux États-Unis, en 1962. Tony Lip, videur italo-américain du Bronx, devient le chauffeur de Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale : « Durant leur périple de Manhattan jusqu’au Sud profond, ils s’appuient sur le Green Book pour dénicher les établissements accueillant les personnes de couleur, où l’on ne refusera pas de servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité ».

Le film est inspiré d'une histoire vraie : « Dans un pays où le mouvement des droits civiques commence à se faire entendre, les deux hommes vont être confrontés au pire de l’âme humaine, dont ils se guérissent grâce à leur générosité et leur humour. Ensemble, ils vont devoir dépasser leurs préjugés, oublier ce qu’ils considéraient comme des différences insurmontables, pour découvrir leur humanité commune ».

Sale temps à l'Hôtel El Royale, pour Alita et les espions en Corée

Alors que la sortie de Sale temps à l'Hôtel El Royale se rapproche (le 7 novembre), la 20th Century Fox multiplie les vidéos. Pour rappel, Jeff Bridges, Chris Hemsworth, Jon Hamm, Dakota Johnson et Cynthia Erivo sont au casting d'une aventure se déroulant dans « un hôtel miteux au lourd passé ».

La veille de la Saint Valentin, Alita : Battle Angel (Gunnm) sortira enfin sur grand écran après un report de plusieurs semaines. Voici le pitch : « Au vingt-sixième siècle, un scientifique sauve Alita, une jeune cyborg inerte abandonnée dans une décharge. Ramenée à la vie, elle doit découvrir le mystère de ses origines et le monde complexe dans lequel elle se trouve, afin de protéger ses nouveaux amis contre les forces sombres lancées à sa poursuite ».

La semaine prochaine, le film d'action nord-coréen The Spy Gone North sera aussi à l'affiche. Bien évidemment, il est question d'espionnage entre les deux Corées. Les péripéties se déroulent dans les années 90 : « Un ancien officier est engagé par les services secrets sud-coréens sous le nom de code "Black Venus". Chargé de collecter des informations sur le programme nucléaire en Corée du Nord, il infiltre un groupe de dignitaires de Pyongyang et réussit progressivement à gagner la confiance du Parti. Opérant dorénavant en autonomie complète au cœur du pays le plus secret et le plus dangereux au monde, l’espion "Black Venus" devient un pion dans les tractations politiques entre les gouvernements des deux Corées. Mais ce qu’il découvre risque de mettre en péril sa mission et ce pour quoi il a tout sacrifié ».

Les enfants à l'honneur : Dragons 3, Le Grinch, Le Parc des Merveilles

Pour les plus jeunes, Universal Pictures présente Dragons 3 : Le Monde Caché (le 6 février) : « Dans ce nouveau chapitre, Harold et Krokmou vont enfin découvrir leurs véritables destinées : être le chef de Berk au côté d’Astrid et, en tant que dragon, être le leader de son espèce. Alors qu’ils réalisent leurs rêves de vivre en paix entre Vikings et dragons, une sombre menace planant sur le village et l’apparition d’une femelle Fury Nocturne vont mettre à mal leurs liens d’amitié comme jamais auparavant ».

Le studio continue de dévoiler Le Grinch avant sa sortie le 28 novembre prochain au cinéma. Cette fois-ci, nous avons droit à un clip « You're a mean one, Mr Grinch ». Un film d'animation de saison, sur le père Noël, ses lutins et les nombreux contes gravitant autour.

Paramount Pictures dévoile Le Parc des Merveilles, un film d'animation pour toute la famille. L’histoire nous transporte dans un parc d’attractions né de l’imagination d’une petite fille, mais qui va prendre vie avec plusieurs animaux et des aventures rocambolesques. Dans les salles obscure le 3 avril 2018.

Bird Box ( Netflix ) : de l'épouvante avec Sandra Bullock et John Malkovich

Dans Bird Box, Sandra Bullock et John Malkovich se retrouvent pour de nouvelles aventures. S'il fallait être absolument silencieux dans Sans un bruit, il ne faut cette fois-ci pas ouvrir les yeux sur le monde extérieur. Dans les deux cas, la conséquence est la même : une mort violente.

Voici le pitch de Bird Box : « Alors qu'une mystérieuse force décime la population mondiale, une seule chose est sûre : ceux qui ont gardé les yeux ouverts ont perdu la vie. Malgré la situation, Malorie trouve l'amour, l'espoir et un nouveau départ avant de tout voir s'envoler. Désormais, elle doit prendre la fuite avec ses deux enfants, suivre une rivière périlleuse jusqu'au seul endroit où ils peuvent encore se réfugier. Mais pour survivre, ils devront entreprendre ce voyage difficile les yeux bandés ». Sur Netflix le 21 décembre, mais pas pour toute la famille cette fois-ci.

Troisième saison de Casa de Papel, un calendrier magique

Toujours chez Netflix, la troisième saison de The Last Kingdom se dévoile avant sa sortie le 19 novembre. Surfant sur le succès de la Casa de Papel, la plateforme de streaming évoque la suite de la série, « en cours de tournage ». Pas de date ou de détail supplémentaire pour le moment. Seule certitude : « Le gang est de retour ».

Alors que les premiers calendriers de l'année prochaine et de l'avent arrivent, Netflix dévoile un nouveau conte de Noël calibré pour les fêtes de fin d'année : The Holiday Calendar. « Et si un simple calendrier de l'avent pouvait prédire l'avenir ? ». Réponse le 2 novembre.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous signaler les films qui vous intéressent via les commentaires ou bien sur ce sujet dédié aux critiques cinéma de notre forum.