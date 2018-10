Intel 545s : que vaut un SSD de 256 Go à 40/45 euros ?

La barre des 0,2 euro par Go est désormais franchie par des SSD de moyenne capacité. On trouve ainsi des modèles de 256 Go à moins de 50 euros de manière régulière. Mais pour ce prix, à quoi avons-nous droit ? C'est ce que nous avons regardé avec un 545s d'Intel exploitant des puces NAND 3D TLC à 64 couches.

Il y a deux ans, nous avions publié une étude de l'évolution du tarif des SSD. Nous relevions alors une baisse de 20 à 30 % dans la période allant de novembre 2014 à juin 2016. Depuis, les choses se sont accentuées.

Si les tarifs de l'époque se situaient entre 0,2 et 0,4 euro du Go, on est désormais bien en dessous. Il y a quelques jours, notre équipe en charge des bons plans trouvait un modèle de 256 Go à 40 euros, soit 0,16 euro le Go. Une baisse de plus de 30 % par rapport à nos chiffres de 2016 pour une telle capacité. On le trouve désormais aux alentours de 45 euros.

Il ne s'agit pourtant pas d'un modèle d'une marque lambda, mais d'un Intel 545s (Liberty Harbor) avec garantie de cinq ans. Curieux, nous nous sommes demandé quelles performances on obtenait pour un tel tarif, et de quoi se composait un tel SSD.

Format 2,5" à l'extérieur, tout rikiki à l'intérieur