Bandes-annonces : Halloween, Winnie, Dark Phoenix, Escape Room, Hunter Killer, A.X.L, Homecoming

Les sorties de demain sont pour le moins hétéroclites avec une comédie dramatique Le Grand Bain, de l'épouvante dans Halloween et de la nostalgie dans Jean-Christophe & Winnie. Plusieurs bandes-annonces ont été mises en ligne pour des films d'action et des thrillers : X-Men: Dark Phoenix, Escape Room, Hunter Killer, A.X.L, etc.

Pour Halloween, tout est possible : de la chair de poule avec Jamie Lee Curtis

C'est donc demain qu'Halloween sera de retour sur grand écran, avec Jamie Lee Curtis : « Laurie Strode est de retour pour un affrontement final avec Michael Myers, le personnage masqué qui la hante depuis qu’elle a échappé de justesse à sa folie meurtrière le soir d’Halloween 40 ans plus tôt ». Le film sort pour rappel tout juste une semaine avant la fête d'Halloween qui aura lieu mercredi 31 octobre.

Les plus jeunes (mais pas trop) pourront avoir quelques frissons devant Chair de poule 2 : Les Fantômes d'Halloween. Ce film tiré de la série de livres éponyme est en effet classé « tous publics », mais avec un avertissement tout de même : « des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs ».

Jean-Christophe & Winnie dans le grand bain

Dans Le Grand Bain, Gilles Lellouche nous plonge dans une tranche de vie d'un groupe de nageurs : « C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la natation synchronisée. Alors, oui c’est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver un sens à leur vie ».

Vous l'aurez compris, dans Jean-Christophe & Winnie, le petit ourson qui adore dévorer du miel est de retour pour de nouvelles aventures, aux côtés de son ami de l'époque : « Jean-Christophe, le jeune garçon qui a partagé d’innombrables aventures avec ses animaux en peluche dans la Forêt des Rêves bleus, est maintenant devenu adulte. Mais tôt ou tard, le passé nous rattrape toujours ».

D'étranges phénomènes dans Dark Phoenix et Hôtel El Royale

Après une première bande-annonce fin septembre, X-Men: Dark Phoenix se dévoile de nouveau en attendant sa sortie le 5 juin 2019. Ce nouvel opus sera centré sur le personnage de Jean Grey : « Alors qu’ils se préparent à lutter contre une invasion extraterrestre qui pourrait réduire à néant la vie sur Terre, les X-Men vont devoir faire face à un danger mortel venant de leur propre famille ».

Avant sa diffusion dans les salles de cinéma le 7 novembre, la 20th Century Fox propose de nouveaux extraits pour Sale temps à l'Hôtel El Royale. Voici l'histoire : « Sept étrangers, chacun avec un secret à planquer, se retrouvent au El Royale sur les rives du lac Tahoe ; un hôtel miteux au lourd passé. Au cours d’une nuit fatidique, ils auront tous une dernière chance de se racheter… avant de prendre un aller simple pour l’enfer ».

Ambiance angoissante dans Escape Room et Hunter Killer

Sony dévoile Escape Room, un thriller (avec une pointe d'horreur tout de même) qui sortira en janvier. Comme son nom l'indique, il est question d'une (ou plusieurs) pièce d'où un groupe de six personnes (au début...) devra réussir à sortir. Le film surfe sur les attractions du même nom qui ont le vent en poupe dans de nombreuses villes, mais avec des règles plus définitives en cas d'échec, un peu à la manière de Cube. Pour résumer : « trouvez les indices… ou mourrez ».

Dans Hunter Killer, Metropolitan Film plonge en apnée : « Un commandant de sous-marin est amené à faire équipe avec une unité de Navy Seals. Leur mission : sauver le président russe, menacé par un coup d'État ». Gerard Butler et Gary Oldman sont à l'affiche de ce film surfant sur la menace d'une troisième guerre mondiale. Sortie programmée pour le 12 décembre.

Nouvelles aventures pour Robin des bois et le Roi Arthur (enfin Alex plus exactement)

Le studio a aussi mis en ligne une nouvelle vidéo pour Robin des Bois avec Taron Egerton dans le rôle principal. Il est entouré de Jamie Foxx (Petit Jean), d'Eve Hewson (Marianne) et de Jamie Dornan (Will Scarlet). La sortie de cette (très) libre adaptation du prince des voleurs débarquera le 28 novembre.

La 20th Century Fox surfe aussi sur les contes et les légendes avec Alex, le Destin d'un Roi, une version très moderne et librement inspirée de la légende du roi Arthur et d'Excalibur. Voici le pitch : « Alex est un écolier ordinaire de 12 ans dont la vie va être bouleversée par la découverte de l’épée mythique Excalibur. Il doit à présent former une équipe de chevaliers composée de ses amis, ses ennemis et le légendaire Merlin l’enchanteur, afin de contrer la maléfique Morgane, venue du Moyen-âge pour détruire le monde. Alex devra alors se transformer en un héros qu’il n’a jamais rêvé de devenir ».

Astérix revient dans Le Secret de la Potion Magique... sans Roger Carel

La semaine dernière, une nouvelle bande-annonce pour Astérix : Le Secret de la Potion Magique était mise en ligne. Après Astérix : Le Domaine des dieux, il s'agit des secondes aventures des Gaulois réalisées par Alexandre Astier et Louis Clichy.

Guillaume Briat prête cette fois encore sa voix à Obélix, tandis qu'Astérix reprend celle de Christian Clavier à la place de Roger Carel, qui doublait le héros depuis des dizaines d'années.

« À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche d’un jeune druide talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion Magique… ». Sortie dans les salles gauloises le 5 décembre.

Désenchantée reconduite, contrairement à Iron Fist et Luke Cage

Il ne se passe pas une semaine sans que Netflix mette en ligne de nombreuses vidéos. Alors que nous apprenions récemment que Luke Cage et Iron Fist n'auraient pas droit à une troisième saison sur la plateforme de streaming, Désenchantée est reconduite et de nouveaux épisodes arriveront en 2019, 2020 et 2021.

Dans un registre différent, Netflix présente You, qui sera disponible à partir du 26 décembre : « Quand l'amour tourne à l'obsession, les histoires de cœur finissent mal ». La plateforme de streaming prépare également la sortie de Narcos: Mexico, qui sera disponible le 16 novembre.

A.X.L et Bodyguard sur Netflix , Homecoming (Julia Roberts) sur Amazon

Une autre histoire d'amour (et d'amitié), pour le moins surprenante est racontée dans A.X.L, à mi-chemin entre Transformers et l'épisode Metalhead de Black Mirror (saison 4, épisode 5) : « Un jeune champion de motocross aide un redoutable chien de combat robotisé à échapper à son ignoble créateur et à l'armée lancés à leurs trousses ». En ligne dès le 26 octobre.

Demain, la première saison de Bodyguard sera disponible. L'histoire n'est pas surprenante à la lecture du titre : « Dans les coulisses du pouvoir, Bodyguard raconte l'histoire de David Budd (Richard Madden), un ancien soldat meurtri par la guerre maintenant au service de la Met, la police métropolitaine de Londres. Spécialisé dans la protection des personnes d'influence, il se voit confier la sécurité de Julia Montague (Keeley Hawes), l'ambitieuse et implacable ministre de l'Intérieur. Tiraillé entre son devoir et ses convictions, Budd deviendra-t-il l'ennemi numéro un de sa puissante cliente ? ».

Chez Amazon Prime Video, la série Homecoming se dévoile. Julia Roberts y incarne Heidi Bergman « une assistante sociale à Homecoming, une installation du groupe Geist qui aide les soldats pour leur retour vers la vie civile. Des années plus tard, elle a une nouvelle vie avec sa mère et travaille comme serveuse, quand un responsable du département de la Défense lui demande pourquoi elle a quitté Homecoming. Heidi réalise rapidement qu'il y a une tout autre histoire derrière celle qu'elle se raconte ». La série sera mise en ligne le 2 novembre.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous signaler les films qui vous intéressent via les commentaires ou bien sur ce sujet dédié aux critiques cinéma de notre forum.