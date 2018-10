Orange : Livebox (Up) avec nouveau décodeur TV UHD, jusqu'à 150 Go de 4G sur le mobile

Orange propose de nouvelles offres sur le fixe, avec des débits revus à la hausse et un nouveau boîtier TV 4K UHD plus compacte. Il en est de même sur le mobile avec jusqu'à 150 Go de data pour le plus gros forfait.

Depuis ce matin, Orange propose de nouvelles offres sur le fixe. Le fournisseur d'accès à Internet joue la carte de la simplicité avec deux possibilités seulement – Livebox et Livebox Up – contre trois auparavant. Il dévoile en même temps un nouveau boîtier multimédia 4K UHD et un répéteur Wi-Fi.

Sur le mobile, on ne compte plus que six forfaits, dont quatre avec des appels, SMS et MMS illimités. La distinction se fait désormais principalement sur la quantité de data incluse (de 10 à 150 Go) et les communications à l'international.

300 Mb/s en upload pour tout le monde, jusqu'à 1 Gb/s en download