Un serveur, une baie, une lame, un rail, 1U : c'est quoi ?

Le monde des serveurs et autres datacenters paraît éloigné de celui des PC, mais la séparation est de plus en plus fine. Nombreux sont ceux qui utilisent une armoire informatique à la maison pour stocker des machines et autres NAS. Petit tour des termes et éléments à connaître pour bien démarrer.

Alors que nous allons évoquer de manière croissante l'univers des serveurs et de leur composition, il nous semblait utile de revenir sur quelques fondamentaux et autres définitions. En effet, ce secteur dispose de termes et notions assez spécifiques, dont le sens n'est pas toujours bien compris.

Nous avons donc décidé de revenir sur ces éléments qui peuvent aussi bien composer un datacenter qu'un simple « Home Lab ». De quoi vous permettre de mieux comprendre certains termes que nous serons amenés à utiliser de manière courante.

Au commencement était l'U