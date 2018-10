En Nouvelle-Zélande, fournissez vos mots de passe aux douaniers ou payez une amende

Le Customs and Excise Act 2018 (CEA) est entré en vigueur lundi 1er octobre. Le texte oblige toutes les personnes à révéler à la Douane les mots de passe protégeant l’accès à leurs appareils électroniques. Sinon ? Elles devront payer une lourde amende.

Depuis lundi, les douaniers néozélandais ont la possibilité d’exercer un véritable chantage à l’encontre des voyageurs. Dès lors qu’ils procèderont à un contrôle ou, mieux, auront un « motif raisonnable » de soupçonner qu’une personne est impliquée dans une infraction (importation de produits interdits), ils pourront exiger de l’utilisateur les « informations d’accès » à leurs appareils électroniques (smartphone, ordinateur portable, etc.)

« Les informations d'accès, prévient sans pudeur la section 228-5 du CEA, incluent les codes, les mots de passe et les clés de chiffrement, ainsi que toute information associée permettant d'accéder à un appareil électronique ».

Quelques protections ont été ajoutées. Ainsi, ces opérations ne doivent pas endommager l’appareil ou gêner son fonctionnement, en outre les recherches « ne doivent pas prendre plus de temps que nécessaire »… De même, il ne sera pas possible d’accéder sur le fondement de ce texte à des contenus simplement accessibles sur l’appareil, mais non stockés dans sa mémoire. Enfin, un rapport de transparence est programmé, chiffrant le nombre d'appareils analysés chaque année.

2 800 euros d'amende, sauf raison valable